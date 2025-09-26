Todo Italiano, il partner strategico per il successo degli imprenditori italiani in Spagna

Il mercato spagnolo rappresenta una delle destinazioni più ambite per l’espansione delle imprese italiane, grazie alle affinità culturali e alle opportunità di crescita. Tuttavia, vendere in Spagna e aprire un’impresa oltre i Pirenei richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza del territorio. In questo scenario si distingue Todo Italiano , il portale N.1 delle imprese e professionisti italiani in Spagna appartenente alla società Todo Italiano Group SLU, che da oltre otto anni accompagna gli imprenditori italiani nel loro percorso di crescita internazionale.

Questa realtà non è semplicemente una piattaforma di promozione, ma un ecosistema completo di servizi che spazia dalla consulenza strategica alla pubblicità in Spagna, dall’apertura di società alle analisi di mercato. Con una rete consolidata di professionisti italiani presente in tutto il territorio spagnolo – da Barcellona a Madrid, da Valencia alle Isole – l’azienda si posiziona come il partner ideale per chi vuole fare export in Spagna o creare un nuovo business con successo e sicurezza.

Abbiamo il piacere di intervistare Marco Balzano ll responsabile di Todo Italiano Group SLU per approfondire le dinamiche del mercato spagnolo e scoprire come questo gruppo supporta concretamente gli imprenditori italiani nel loro percorso di espansione.

Quali errori commettono più spesso gli imprenditori italiani quando si approcciano al mercato spagnolo?

“L’errore più comune che fanno gli imprenditori italiani quando vogliono creare un’attività commerciale in Spagna è non avere la conoscenza del mercato, della burocrazia, delle leggi e dell’amministrazione in generale. Molti arrivano convinti che Italia e Spagna siano mercati quasi identici e pensano di poter operare come se fossero in Italia, magari senza documenti in regola o senza una consulenza adeguata. In realtà non è così: i due Paesi sono diversi e addirittura alcune normative cambiano da comunità a comunità, quindi da regione a regione.

Per questo motivo, prima di prendere qualsiasi decisione, è fondamentale avere le giuste conoscenze burocratiche, amministrative e strategiche. Un altro errore frequente è aprire un’attività senza un’analisi preventiva dei costi e del settore: in Spagna la concorrenza tra le imprese italiane è alta, e chi improvvisa rischia di bruciarsi in pochi mesi.

Molti inoltre tendono a ridurre il budget di comunicazione e pubblicità, pensando che basti la qualità del prodotto. Ma per farsi conoscere e fidelizzare la clientela è indispensabile investire in visibilità e strategie mirate.

Il nostro lavoro con TODO ITALIANO GROUP è proprio questo: informare il cliente, offrirgli tutte le informazioni e i mezzi perché possa valutare davvero la fattibilità ed efficacia del suo progetto. Noi lo accompagniamo in ogni fase, gli diamo risposte concrete su burocrazia, amministrazione e strategie di business, sempre in italiano. In questo modo l’imprenditore non si sente mai solo e può affrontare il mercato spagnolo con maggiore consapevolezza e sicurezza.”

Una considerazione importante emerge da questa risposta: la sottovalutazione delle differenze normative regionali spagnole rappresenta uno dei principali ostacoli per gli imprenditori italiani. Todo Italiano si posiziona come soluzione a questo gap informativo, offrendo quel supporto strategico che può fare la differenza tra successo e fallimento.

Come funziona il supporto che offrite agli imprenditori: dall’idea iniziale fino al consolidamento dell’impresa?

“Il nostro supporto inizia spesso quando l’imprenditore si trova ancora in Italia, prima ancora di trasferirsi. La prima cosa per noi è fornirgli tutte le informazioni basiche e indispensabili: burocrazia, leggi, amministrazione e soprattutto la strategia da attuare.

Oltre alla nostra esperienza, offriamo una rete completa di professionisti: consulenti generici e specializzati nella redazione di business plan, nell’analisi di mercato e dei costi, ingegneri, architetti, notai, consulenti bancari, fino ad arrivare agli esperti di pubblicità e strategie di marketing. In questo modo l’imprenditore riceve un supporto concreto e personalizzato in ogni fase, su tutto il territorio spagnolo.

Il nostro obiettivo non è solo accompagnarlo nella creazione dell’impresa, ma anche seguirlo dopo. Perché grazie ai molteplici servizi che offriamo, il rapporto può continuare all’infinito: dall’idea iniziale, al consolidamento, fino alla crescita e allo sviluppo futuro.

In poche parole, TODO ITALIANO GROUP è un partner stabile: entriamo al fianco dell’imprenditore dal giorno zero e restiamo al suo fianco per tutta la vita dell’impresa.

Il nostro supporto inizia sempre da una consulenza fiscale-amministrativa, seguita da quella bancaria, assicurativa e strategica. Una volta poste queste basi, nella maggior parte dei casi offriamo un’analisi dettagliata dei costi, perché riteniamo che prima di avviare un business sia fondamentale sapere a quali spese si andrà incontro e quale sia la reale sostenibilità del progetto. Successivamente, ci occupiamo della creazione dell’impresa da un punto di vista legale e burocratico, lavorando insieme a notai e avvocati. Ma non ci fermiamo lì: accompagniamo l’imprenditore anche nella fase strategica e di promozione, sviluppando piani di comunicazione e marketing per dare visibilità e forza al nuovo progetto.”

L’approccio “dall’idea al consolidamento” di Todo Italiano rappresenta un modello innovativo nel panorama dei servizi per l’internazionalizzazione. La capacità di mantenere una partnership duratura nel tempo, supportando l’impresa in ogni fase della sua evoluzione, costituisce un valore aggiunto fondamentale per chi vuole investire in Spagna con successo.

In che modo un portale come Todo Italiano facilita la visibilità e il networking delle imprese italiane in Spagna?

“Todo Italiano é il portale di imprese e professionisti italiani più grande in Spagna. Da oltre otto anni siamo attivi e in costante crescita, offrendo un supporto completo sia a privati che ad aziende italiane.

Non ci limitiamo a promuovere prodotti e servizi: il nostro vero valore è la creazione di un network che mette in connessione imprenditori, professionisti e clienti, permettendo a tutti di trovare ciò di cui hanno bisogno. La visibilità e il networking sono resi possibili dalla nostra crescita continua, dalle campagne pubblicitarie sempre attive e dall’esperienza strategica che condividiamo con ogni cliente.

La nostra forza è duplice: da un lato l’esperienza e la capacità di creare strategie efficaci, dall’altro l’unione di una comunità ampia e consolidata di professionisti italiani in Spagna. Questo ci consente non solo di rafforzare il posizionamento sui motori di ricerca, ma anche di crescere grazie alle reti sociali e al passaparola, strumenti che moltiplicano la visibilità e le opportunità di tutti.”

Il concetto di “ecosistema” emerge chiaramente da questa risposta: Todo Italiano non è solo un portale, ma una vera e propria comunità che genera valore attraverso il networking e la condivisione di competenze. Questo approccio sistemico rappresenta un elemento distintivo nel panorama dei servizi per l’export in Spagna.

La combinazione di competenze specialistiche, rete professionale consolidata e approccio strategico personalizzato rappresenta la formula vincente per aprire un’impresa in Spagna con solide basi di successo.

L’esperienza di Todo Italiano si inserisce nel dinamico panorama dei rapporti commerciali tra Italia e Spagna, per i quali l’ ICE – Agenzia per la promozione all’estero fornisce dati e analisi aggiornate. Questo dimostra come il successo nell’export in Spagna non dipenda solo dalla qualità del prodotto o servizio offerto, ma dalla capacità di comprendere e navigare un mercato complesso e articolato.

Ringraziamo Todo Italiano per aver condiviso la propria esperienza e per continuare a essere un punto di riferimento fondamentale per tutti gli imprenditori italiani che guardano alla Spagna come opportunità di crescita e sviluppo.