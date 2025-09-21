Porto Recanati. Aggiudicati i lavori per la difesa della costa di Scossicci

Dopo anni di attesa, arriva una svolta per la difesa del litorale di Scossicci: sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione delle nuove scogliere. L’annuncio è stato dato dal segretario regionale della Lega Marche, Giorgia Latini, che ha sottolineato il valore dell’intervento per la comunità portorecanatese.

«L’avvio anticipato dei lavori dimostra che, quando la Lega governa, gli impegni presi con i cittadini si trasformano in risultati concreti – ha dichiarato l’on. Latini –. Non ci siamo limitati a difendere un progetto già scritto, ma abbiamo lavorato per rafforzarlo, accelerare l’iter e garantire risorse aggiuntive. È un’opera fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico di Porto Recanati».

Il bando di gara, del valore di 9 milioni di euro finanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, si è chiuso lo scorso 15 settembre. Una revisione progettuale ha reso possibile accedere a ulteriori fondi, con l’obiettivo di estendere la protezione della linea di costa fino a raggiungere i 14 milioni di euro complessivi.

Secondo la Lega, l’intervento avrà una valenza strategica che va oltre la difesa dall’erosione: servirà a tutelare le infrastrutture, rafforzare la sicurezza delle comunità costiere e dare nuovo impulso al turismo e allo sviluppo economico locale.

«La difesa del territorio – ha aggiunto Latini – non è un tema da trattare a parole, ma con azioni e investimenti. Porto Recanati dimostra che con impegno e visione i progetti possono diventare realtà».