Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato, edizione da record con oltre 100 mila presenze

Un successo senza precedenti per la quarta edizione di Scirubetta – Festival del Gelato Artigianale, che ha trasformato Reggio Calabria nella capitale mondiale del gelato. Oltre 100.000 presenze hanno consacrato l’evento come uno dei più attesi del 2025 in Italia, attirando 34 maestri gelatieri provenienti da tutta la Penisola e da sette Paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Tunisia all’Ungheria.

Organizzato da Conpait, con il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la partnership di Arsac e la partecipazione di Confartigianato Nazionale, il festival ha offerto un villaggio diffuso di gusto e cultura lungo il lungomare Falcomatà, con gelati innovativi, pizza artigianale, birre locali, cocktail al bergamotto, spettacoli per bambini, talk culturali e performance artistiche.

I vincitori: due fratelli siciliani in cima al podio

La competizione ha incoronato due fratelli siciliani tra i protagonisti assoluti. La Giuria Tecnica ha premiato Alessandro Squatrito con il gusto Bacio Hallelujah, seguito da Nicola Arena (Gianduia) e Daniele L’Opera (Panzibì). La Giuria Popolare ha invece scelto Vincenzo Squatrito con Nocciolissimo, davanti a Domenico Laganà (Crema al Tiramisù) e Ivan Procopio (Ombre e luci di domani).

Tra gelato e cultura

La risonanza dell’evento ha superato i confini nazionali. Giornalisti e critici enogastronomici di primo piano – da Edoardo Raspelli a Luciano Pignataro, da Bruno Gambacorta a Fabrizio Carrera – hanno raccontato l’esperienza reggina, mentre le telecamere di Mediaset, La7 e i microfoni di Radio Capital hanno acceso riflettori nazionali sul festival. Anche dall’estero l’eco è arrivata forte, con due dirette radio da New York (WGBB) e Australia (Radio Italia 1).

Non solo gusto: grande spazio è stato riservato al Museo Archeologico Nazionale, con incontri culturali curati da Fabrizio Sudano e dal prof. Daniele Castrizio, e ai mini-talk di ReteSociale, che hanno unito gelato e solidarietà con le esperienze di CasaPaese. Suggestive anche le sculture di ghiaccio realizzate dai maestri artigiani e i momenti di formazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca, la Fiera di Stoccarda e l’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni.

«Questa edizione di Scirubetta è stata straordinaria, un vero boom che ha superato ogni aspettativa» – ha commentato Angelo Musolino, presidente di Conpait – «Abbiamo dimostrato che quando si lavora insieme, con visione e cuore, si possono realizzare eventi che lasciano il segno. Scirubetta non è solo un festival: è un simbolo di rinascita, di eccellenza e di orgoglio calabrese».

L’appuntamento è già fissato per il 2026, con l’obiettivo di superare un’edizione che ha consacrato Reggio Calabria come capitale mondiale del gelato artigianale.