Madagascar: trasporti efficienti per un turismo in crescita

Il 2025 è senza dubbio un anno importante per la storia e la qualità della vita in terra malgascia, il forte sviluppo dei sistemi di trasporto sta portando a innovazioni senza precedenti che spingono verso la modernizzazione di un paese che ha sempre faticato a imboccare la strada del progresso. Autobus elettrici di nuova generazione, strade rinnovate e importanti investimenti nella connettività stanno aprendo la strada a un futuro più accessibile ed efficiente.

Il Paese è sempre più vicino ad una crescita vertiginosa di viaggiatori, dato l’elevato interesse che aveva su di se anche prima della modernizzazione. Non gli resta che accogliere un numero crescente di visitatori, offrendo condizioni di viaggio più sicure e moderne. Un cambiamento che ridisegna il volto del Madagascar, sempre più proiettato verso il turismo e lo sviluppo sostenibile.

Il collegamento diretto Tsarasaotra-Ivato

Nel cuore della capitale, Antananarivo, il trasporto urbano è soggetto a un cambiamento totale. Lo scorso 24 giugno, presso la Camera di Commercio e Industria di Ivato, sono stati presentati i primi autobus elettrici e tradizionali, parte di un progetto che porterà all’introduzione di 300 nuovi mezzi pubblici. Secondo il presidente malgascio Andry Rajoelina, l’iniziativa rientra in una più ampia strategia per rendere la mobilità cittadina e periferica più efficiente.

Tra le novità più attese c’è la linea Tsarasaotra-Ivato, una tratta che renderà più facile molti dei collegamenti con l’aeroporto internazionale e creerà oltre 200 posti di lavoro. Un progetto che ha il potenziale per snellire il traffico che caratterizza questa tratta, migliorare la qualità dell’aria e rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani.

Strade rinnovate per un paese più connesso

Il programma di investimenti nel settore dei trasporti ha raggiunto i 740 milioni di dollari, una cifra destinata ad alzare l’asticella dei trasporti, prova del forte interesse nella realizzazione di piani sul lungo termine. L’obiettivo è trasformare il Madagascar in un nuovo polo turistico e logistico nell’Oceano Indiano. Il progetto Connecting Madagascar for Inclusive Growth prevede interventi diffusi nelle zone più povere e remote, creando nuove opportunità di sviluppo e favorendo anche il turismo comunitario.

Questa modernizzazione non riguarda soltanto la mobilità: è parte di una strategia nazionale per liberare il potenziale economico e culturale del Paese. Migliori infrastrutture significano nuove opportunità per le comunità locali e un’offerta turistica più ampia e attrattiva.

Il vero salto di qualità, tuttavia, si avverte nell’entroterra. Per decenni, le strade malgasce sono state sinonimo di isolamento: percorsi fangosi e dissestati che durante la stagione delle piogge diventavano impraticabili, bloccando persone, merci e servizi essenziali.

Oggi, con l’importante sostegno della Banca Mondiale, la situazione sta cambiando. Il progetto di riabilitazione della RN44, arteria fondamentale per l’area agricola dell’Alaotra Mangoro, è già a buon punto: i primi 40 km completati hanno ridotto i tempi di percorrenza da otto a tre ore, lasciando spazio a nuove prospettive sia per il commercio che per il turismo del paese.

Turismo più accessibile e percorsi diversificati

Le nuove infrastrutture sono una grande occasione di crescita per il Madagascar: può arricchire le esperienze, le opportunità di viaggio per tutti i turisti che intendono lanciarsi alla scoperta del paese. Dinamica che avrà necessariamente dei risvolti positivi su quello che è la principale filiera del paese, il turismo.

Il Madagascar, celebre per la sua biodiversità e per i suoi paesaggi incontaminati, ha sempre sofferto la carenza di collegamenti adeguati fino a questo momento. Oggi, invece, con strade più sicure, autobus moderni e servizi meglio organizzati, anche i tour operator possono proporre itinerari di viaggio in Madagascar che spaziano dalle spiagge, alla scoperta di flora e fauna, includendo aree che prima erano escluse dalle rotte tradizionali.