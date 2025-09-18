Gianluca Iannotta (Tublat): “Il successo nasce dal coraggio di chi parte senza nulla”

“Non esistono scorciatoie per chi parte senza nulla. Nessun conto in banca, nessuna eredità, nessuna rete di sicurezza. Il successo lo costruisci da zero, con le tue mani, con il tuo coraggio, con le tue cadute”. Con queste parole Gianluca Iannotta, CEO di Tublat, ha lanciato un messaggio di resilienza e determinazione rivolto a giovani imprenditori e professionisti.

Secondo Iannotta, chi non ha appoggi economici o familiari impara presto che la paura, la fatica e il fallimento non sono nemici, ma maestri. “Sono loro a insegnarti la resilienza, la pazienza, la capacità di rialzarti più forte di prima”, ha sottolineato.

Il manager ha ricordato come figure di riferimento del panorama internazionale – da Steve Jobs a Oprah Winfrey, fino a Elon Musk – abbiano condiviso lo stesso punto di partenza: “Nessuno aveva nulla da perdere, e tutto da conquistare. La loro fame non era ansia, ma presenza costante, forza silenziosa che guidava ogni scelta”.

Un approccio che per Iannotta rappresenta la chiave del vero successo: trasformare ostacoli e cadute in parte integrante del percorso. “Chi ha fame vera non aspetta il momento perfetto. Lo costruisce, giorno dopo giorno, con disciplina e coraggio”.