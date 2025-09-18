Germania, cartello a Flensburg: “Vietato l’ingresso agli ebrei”. Procura apre inchiesta

Un cartello affisso sulla vetrina di un piccolo negozio di Flensburg, nel nord della Germania, ha suscitato indignazione e acceso un nuovo allarme antisemitismo. Il messaggio, rivolto agli ebrei, recitava: “Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto”.

L’avviso è stato rapidamente rimosso dopo l’intervento della polizia, ma la sua immagine aveva già fatto il giro del web. Il titolare del negozio ha provato a giustificarsi sostenendo di non aver valutato la portata del gesto e di averlo affisso come espressione di frustrazione per la situazione a Gaza. La procura ha comunque aperto un’inchiesta per istigazione all’odio.

Per Felix Klein, incaricato del governo federale per la vita ebraica in Germania, si tratta di “un chiaro caso di antisemitismo” che non può essere minimizzato. L’episodio si inserisce in un contesto di forte crescita dei reati a sfondo antisemita: nello Schleswig-Holstein, il Land di cui Flensburg fa parte, i casi sono passati dai 120 del 2023 ai 588 dell’ultimo anno.