Sardegna, approvata la legge sul fine vita: è la seconda Regione in Italia dopo la Toscana

La Sardegna diventa la seconda Regione in Italia, dopo la Toscana, ad approvare una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al provvedimento con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione, al termine di un dibattito acceso che ha evidenziato le profonde divisioni tra gli schieramenti politici.

La norma, ispirata al testo elaborato dall’associazione Luca Coscioni, disciplina le procedure e i tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 2019.

Il via libera rappresenta un passo significativo nel panorama legislativo italiano, in un ambito che continua a sollevare confronto etico, politico e culturale.