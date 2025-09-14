La Prima Pagina Gruppo Editoriale annuncia l’espansione internazionale delle proprie attività

La Prima Pagina Gruppo Editoriale annuncia ufficialmente un passo decisivo: il trasferimento progressivo all’estero e l’avvio di un percorso di espansione internazionale delle proprie attività.

«È da anni che lavoriamo per arrivare a questo traguardo e ci siamo quasi, almeno speriamo» dichiara il Gruppo, sottolineando come il progetto stia prendendo corpo grazie anche al supporto di investitori e all’ampliamento delle piattaforme digitali. L’evoluzione prevede infatti un approdo non solo nel web, ma anche nel mondo della radio e della televisione.

I Paesi su cui si concentra la strategia di sviluppo sono Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada. «In Spagna ormai abbiamo stretto alleanze da anni» dichiara il Gruppo, indicando il primo tassello di una rete internazionale in costruzione.

Parallelamente, La Prima Pagina sta riorganizzando la propria struttura per renderla più solida e autonoma: «Stiamo strutturando la company e delegando. Sarà sempre più complesso seguire tutto in prima persona, ma alcune relazioni restano in priorità assoluta» dichiara il Gruppo.

Un percorso che La Prima Pagina rivendica con coerenza e trasparenza: «Non ci dimentichiamo mai di nessuno, non lasciamo indietro mai nessuno. A differenza di tanti altri non abbiamo nulla da chiedere e nulla da ottenere: ciò che facciamo è libero da interessi diretti. È quella libertà che non ha prezzo» dichiara il Gruppo.

Con uno sguardo determinato al futuro e una promessa di lealtà verso chi ha accompagnato questa crescita, La Prima Pagina Gruppo Editoriale si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, portando il progetto oltre i confini nazionali.