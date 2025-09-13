Terremoto di magnitudo 7.3 in Kamchatka: scatta l’allerta tsunami

Un violento terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia, facendo scattare l’allerta tsunami. Lo ha reso noto l’United States Geological Survey (USGS), precisando che l’epicentro è stato individuato a 111 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione, a una profondità di 39,5 chilometri.

Il Pacific Tsunami Warning Center ha avvertito che potrebbero generarsi onde “pericolose”, con rischio di tsunami lungo le coste situate entro 300 chilometri dall’epicentro. Le autorità locali e i centri di monitoraggio stanno seguendo l’evoluzione della situazione, mentre in tutta l’area permane uno stato di massima allerta.