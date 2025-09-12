Armony Floor: il parquet come scelta consapevole, dal prodotto al blog informativo

Armony Floor è un punto di riferimento nazionale nel settore dei pavimenti in legno. Con sede a Coriano, in provincia di Rimini, l’azienda unisce produzione, importazione diretta delle essenze dai Paesi d’origine e distribuzione senza intermediari. Questo modello a filiera corta garantisce tracciabilità, qualità costante e prezzi di fabbrica, rivolgendosi a privati, rivenditori, architetti e interior designer.

La scelta di concentrare le fasi principali sotto un unico controllo operativo consente di offrire soluzioni che non inseguono mode passeggere, ma che nascono da una visione coerente e da un metodo industriale orientato alla durata nel tempo.

Un catalogo costruito per i professionisti e per i privati

Il catalogo Armony Floor comprende oltre 60 referenze, pensate per adattarsi a progetti residenziali, commerciali e outdoor. Il rovere, versatile e neutro, costituisce la base di molte collezioni, affiancato da bamboo e legni tropicali come noce, doussié o teak, ideali per contesti rappresentativi.

Accanto alla varietà delle essenze, si trovano numerose configurazioni tecniche: parquet flottante, moduli prefinito a incastro, formati a spina ungherese, superfici SPC per ambienti umidi o soggetti a forte usura e pavimentazioni da esterno trattate per resistere agli agenti atmosferici. La gamma è concepita per offrire risposte concrete a chi deve progettare spazi con esigenze estetiche e prestazionali diverse.

Il blog come strumento utile di orientamento

La scelta di un pavimento in legno richiede competenza tecnica e consapevolezza estetica. Per questo Armony Floor ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti un blog ufficiale, accessibile dal sito www.pavimentieparquet.com.

Il blog non è un semplice spazio di aggiornamento, ma una bussola informativa: raccoglie articoli tecnici, guide pratiche e suggerimenti di manutenzione pensati per accompagnare privati e professionisti nella valutazione delle soluzioni più adatte.

Tra i contenuti spiccano gli approfondimenti dedicati alla scelta del parquet, utili per confrontare essenze, formati e finiture in base ai diversi ambienti. Non manca un focus su argomenti molto richiesti, come pavimento laminato: pro e contro, pensato per chi vuole confrontare materiali naturali e soluzioni alternative, avendo a disposizione dati concreti e non solo suggestioni estetiche.

Sostenibilità e responsabilità produttiva

Un altro pilastro dell’identità aziendale è l’attenzione all’ambiente. Tutte le essenze utilizzate provengono da foreste certificate, selezionate per garantire tracciabilità e rispetto delle risorse naturali. Le colle e le vernici impiegate sono prive di formaldeide, in conformità alle normative europee più restrittive in materia di sicurezza indoor.

Il ciclo produttivo è ottimizzato per ridurre sprechi e consumi energetici. Ogni pavimento Armony Floor è coperto da garanzia, a conferma di un approccio che privilegia la solidità e la durabilità nel tempo.

Servizi digitali e contatto diretto

Oltre al blog, il sito aziendale consente di consultare l’intero catalogo, scaricare schede tecniche dettagliate e richiedere campioni gratuiti. La spedizione entro 48/72 ore permette di valutare dal vivo texture, colori e finiture prima di procedere con la scelta definitiva.

Per chi preferisce un confronto diretto, lo showroom di Coriano offre la possibilità di toccare con mano le collezioni e discutere le opzioni con consulenti esperti. Una rete di installatori qualificati, attiva su scala nazionale, completa i servizi, assicurando posa professionale e assistenza post-vendita anche a distanza di anni.

Una scelta consapevole per chi costruisce e ristruttura

Armony Floor non si limita a offrire parquet di alta qualità. Integra la produzione con strumenti concreti di supporto, come il blog, che consente di trasformare ogni scelta in un percorso informato e consapevole.

In un settore spesso frammentato, l’azienda rappresenta un interlocutore affidabile e diretto: capace di coniugare materiali certificati, prodotti progettati per durare e un approccio informativo chiaro e accessibile.