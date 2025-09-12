Andrea Mingardi in concerto a Bologna: sabato 20 settembre in Piazza Lucio Dalla

Sabato 20 settembre alle ore 21:00 Andrea Mingardi sarà in concerto con la Rossoblues Brothers Band in Piazza Lucio Dalla, nell’ambito del Lungomare Bologna: l’evento che celebra e valorizza i saperi e i sapori del mare e della Costa dell’Emilia-Romagna.

A riguardo, Andrea Mingardi dichiara: “Se qualche anno fa mi avessero detto: tu suonerai in Piazza Lucio Dalla, ne avrei riso con il “ragno” e poi avremmo fatto gli scongiuri. E invece siamo qui, a pensare di salire su quel palco intitolato al più grande, con la responsabilità di onorarlo. Porterò la mia band grande e farò del mio meglio. Questa sarà l’ultima data del mio tour estivo 2025 e non c’era luogo migliore per concludere. Mi auguro che veniate in tantissimi e che possa essere una festa di musica e ironia. Nell’invitarvi a presenziare a questo evento, spero che anche Lucio mandi qualche segnale da chissaddove. Grazie e ci vediamo il 20 di settembre a Bologna.”

Lungomare Bologna è organizzato da Legacoop Agroalimentare Nord Italia, Coop Estragon e DiMondi Festival, con il patrocinio del Comune di Bologna.

Attualmente, Andrea Mingardi è impegnato in diversi progetti, tra cui la scrittura di un nuovo libro di prossima pubblicazione, oltre a numerose altre iniziative artistiche che confermano la sua instancabile vena creativa.

Biografia

Andrea Mingardi, musicista, cantante, scrittore, bolognese D.O.C, in prima fila nell’impegno solidale, è tra i fondatori della Nazionale Cantanti di calcio. Vincitore del “Premio miglior bluesman Italiano”, e il “Premio Stella d’Argento”. Nella sua carriera collabora con grandi artisti, tra cui Gianni Morandi, Franco Califano, Jose’ Feliciano, Wilson Picket, Lucio Dalla, Mina, Blues Brothers, Patty Smith. Nel 2000 esce il CD “Ciao Ràgaz”, raccolta di canzoni dialettali a cui partecipano Morandi, Guccini, Carboni, Stadio e altri. Disco di platino in un mese dall’uscita, si propone di esportare il nostro idioma dandogli dignità di lingua. Nel 2001 rilegge “Pierino e il lupo”, di Prokofiev, accompagnato dall’orchestra dell’Università di Bologna. Nel 2004 partecipa a Sanremo con i Blues Brothers ispirando la formazione della nuova “RossoBlues Brothers Band”, con la quale registra dal vivo il nuovo LP, “Tribute to Ray Charles”. È autore del brano “Mogol Battisti”, interpretato con Mina e contenuto nell’album “Bau” e del libro “Permette un ballo, Signorina?”, edito da Mondadori, in breve best seller per la collana “Gli Oscar Mondadori”. Sua è la canzone “Amiche mai”, scelta da Mina e Ornella Vanoni per il primo duetto della loro storia musicale e per il quale è insignito del “Premio Personalità Europea” in Campidoglio. A Los Angeles ha ricevuto il prestigioso premio Italian Music Awards per il suo disco “Tribute to the Genius” dedicato a Ray Charles. È del 2023 il conferimento della TURRITA D’ARGENTO del Comune di Bologna. Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 luglio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 26 luglio “Bologna in Champions League” il nuovo singolo. Il primo Agosto 2024 alla presenza di Luciano Tirincanti, responsabile dell’Associazione Gaspare Tirincanti, Paolo Gualandi di Coswel, e la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, è stata conferita all’artista bolognese la pergamena di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, il riconoscimento che viene assegnato per la frequentazione e l’affetto dimostrato verso la città che Mingardi considera come una seconda casa.