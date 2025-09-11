Ceramiche Refin: oltre sessant’anni di design ceramico italiano tra materia, visione e sostenibilità

Da oltre sessant’anni, Ceramiche Refin rappresenta un celebre punto di riferimento nel panorama del grès porcellanato Made in Italy. Fondata nel 1962 e oggi parte integrante del Gruppo Concorde, una delle realtà industriali più solide d’Europa, l’azienda ha saputo costruire un’identità distintiva, in grado di coniugare estetica, innovazione e responsabilità ambientale.

L’esperienza affinata in decenni di attività e la profonda conoscenza dei materiali hanno permesso a Ceramiche Refin di distinguersi non solo come produttore, ma come autentico interprete del vivere contemporaneo. Una realtà in cui la qualità non è una variabile, ma un metodo.

Il Made in Italy come autentico modello produttivo

Per Ceramiche Refin, il concetto di Made in Italy non si limita a un marchio d’origine. È un approccio industriale preciso, che coinvolge ogni fase del ciclo produttivo: dalla ricerca creativa allo sviluppo tecnologico, dalla realizzazione alla verifica della qualità finale. Tutto avviene all’interno dell’azienda, con un controllo rigoroso della filiera che garantisce coerenza stilistica, performance tecniche elevate e tracciabilità.

Questo metodo produttivo, guidato da un’estetica sofisticata e da una progettazione tecnica, consente all’azienda di offrire collezioni capaci di dialogare con le esigenze dell’architettura contemporanea. Le superfici Refin sono pensate per rispondere sia ai vincoli tecnici dei progetti, sia all’identità degli spazi in cui vengono inserite.

Il grès porcellanato come linguaggio progettuale

Nel vocabolario architettonico di Ceramiche Refin, la ceramica assume un ruolo attivo. Non è un semplice rivestimento, ma uno strumento espressivo che costruisce identità, definisce l’atmosfera e modula la percezione dello spazio. Questa visione ha portato alla nascita di collezioni versatili, capaci di integrarsi armoniosamente in ambienti residenziali, spazi pubblici, contesti professionali e outdoor.

Tra le linee più rappresentative, NAMIB si ispira a uno dei deserti più antichi e suggestivi del mondo, nonché patrimonio UNESCO. Le sue superfici evocano l’armonia delle dune, attraverso texture naturali e tonalità calde – come Earth, Linen, Dune e Jasper – che restituiscono una sensazione di continuità paesaggistica, profondità e movimento.

MOON propone invece un’estetica più sofisticata e minimalista. Ispirata alla topografia lunare, la collezione offre superfici cangianti attraversate da riflessi e inclusioni minerali. Dal bianco lucente al grigio più profondo, le lastre giocano con la luce e trasformano lo spazio in un ambiente dinamico, elegante e fluido.

RELIEFS, invece, è uno speciale progetto di rivestimenti 3D in grès porcellanato, in grado di donare agli spazi un effetto unico. Frutto delle competenze tecnologiche aziendali, le piastrelle 3D trasformano pareti, arredi e superfici in veri e propri elementi architettonici. Le sei texture tridimensionali, tra cui motivi a spina di pesce, righe incise, superfici martellate e scanalature verticali, danno vita a geometrie scultoree capaci di dialogare con la luce in modo dinamico e suggestivo.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Alla base dell’intera filosofia aziendale c’è una visione produttiva orientata alla sostenibilità. L’adozione di tecnologie a basso impatto, il recupero degli scarti, la riduzione delle emissioni e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse rappresentano scelte strutturali. Un modello industriale trasparente e responsabile, riconosciuto anche attraverso numerose certificazioni ambientali ottenute nel corso degli anni.

Una visione coerente, proiettata al futuro

In un mercato spesso guidato da tendenze effimere, Ceramiche Refin ha scelto di costruire il proprio percorso sulla coerenza e sull’innovazione. Ogni collezione nasce da un dialogo continuo con il mondo del progetto, della materia e della cultura industriale. Non si tratta di inseguire le mode, ma di interpretarle con spirito critico e anticiparle con competenza.

Con oltre sessant’anni di esperienza, l’azienda continua a definire nuovi standard per la ceramica Made in Italy. Le sue superfici non sono semplici prodotti, ma manifestazioni tangibili di una visione che unisce rigore tecnico, ricerca estetica e responsabilità ambientale.