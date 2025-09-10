Salvini: “Da Bruxelles nervi saldi, priorità difendere l’Italia dagli sbarchi”

“Mi aspetto da Bruxelles nervi saldi. Prima di parlare di guerre o di invio di soldati bisogna contare fino a cento, sia per quello che riguarda la Russia sia per il conflitto tra Israele e Palestina”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha ribadito che, a suo giudizio, l’emergenza principale per l’Italia non è rappresentata dai conflitti internazionali, ma dall’immigrazione irregolare: “Il problema mio di domani non è difenderci dai carri armati russi o israeliani, ma lo sbarco dei clandestini che poi vengono in Italia e ne combinano di tutti i colori”, ha aggiunto.