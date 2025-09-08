La festa di San Nicola a Napoli: l’inizio del Natale tra fede, tradizione e identità popolare

A Napoli, città profondamente intrisa di spiritualità e cultura popolare, il Natale non comincia il 25 dicembre. Né si attende l’Immacolata per addobbare gli alberi e costruire i presepi. Per molti napoletani, l’atmosfera natalizia si accende il 6 dicembre, con la festa di San Nicola, una ricorrenza che unisce sacro e profano, memoria storica e devozione viva, segnando l’inizio ufficioso del periodo natalizio.

San Nicola, vescovo di Myra e figura carismatica del IV secolo, è molto più di un santo. È il protettore dei bambini, delle fanciulle da maritare, dei marinai e dei poveri. A Napoli la sua figura è ancora oggi venerata, e la sua festa viene ricordata con celebrazioni religiose, ma anche con gesti di solidarietà e ritualità popolari che affondano le radici nella storia della città.

In molte zone della città, in particolare nei quartieri popolari, il 6 dicembre si aprono le case, si scambiano dolci tipici, e si comincia a parlare apertamente del Natale. La tradizione vuole che in questo giorno si inizino a preparare le prime pietanze tipiche delle festività, come gli struffoli, i roccocò e i mustaccioli. Le famiglie iniziano anche ad allestire il presepe, non solo come decorazione ma come atto partecipato di fede e identità napoletana. È una data che segna l’inizio della ritualità natalizia domestica, spesso tramandata da generazioni.

San Nicola, in questa dimensione partenopea, assume anche un volto pedagogico. Raccontare ai bambini le sue gesta – come la leggenda dei tre sacchi d’oro donati in segreto per salvare tre sorelle dalla povertà – diventa un modo per insegnare la generosità, la discrezione e il senso del dono autentico. È un Natale che si avvicina nel segno della carità e dell’attenzione agli altri, lontano dal consumismo esasperato.

Anche le chiese della città, come quella dedicata a San Nicola alla Carità o quelle dei quartieri storici, celebrano messe solenni e iniziative di beneficenza. Non mancano le fiere artigianali e i mercatini di quartiere che, proprio in questi giorni, iniziano a popolare le strade con luci, musiche e profumi di dolci natalizi. A Napoli, ogni evento diventa occasione di socialità collettiva, e San Nicola diventa il pretesto per ritrovare comunità e spirito d’unione.

In questo contesto, la festa di San Nicola assume un significato speciale: non è soltanto la memoria di un santo, ma un modo napoletano e autentico di dire che il Natale è alle porte. È il segnale che qualcosa sta cambiando nell’aria, che le famiglie si riuniscono, che la città si prepara a vivere il suo momento più profondo e luminoso.

Napoli, con la sua capacità di fondere fede e folklore, rinnova ogni anno il suo legame con San Nicola. E lo fa a modo suo: con cuore aperto, tavole imbandite, presepi in costruzione e uno sguardo rivolto a chi ha meno. Perché qui, il Natale inizia davvero con San Nicola.