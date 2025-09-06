Xi e Putin sulla longevità: “Si potrà raggiungere l’immortalità”

Durante la parata della Vittoria a Pechino, i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping hanno condiviso osservazioni sorprendenti sul futuro della longevità umana. Mentre camminavano verso la tribuna, Putin ha affermato: “Con lo sviluppo della biotecnologia, gli organi umani possono essere sostituiti all’infinito… le persone potrebbero ringiovanirsi continuamente e raggiungere l’immortalità”.

Xi Jinping ha risposto con una previsione altrettanto ambiziosa: “Secondo le proiezioni, in questo secolo si potrebbe arrivare a vivere fino a 150 anni”.

Il dialogo, avvenuto davanti a migliaia di spettatori durante l’evento celebrativo, ha catturato l’attenzione dei media internazionali, suscitando dibattiti sulle possibilità della scienza biotecnologica e sulla visione dei due leader riguardo all’invecchiamento e alla durata della vita umana.