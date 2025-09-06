Italia, vittoria d’obbligo: la missione Mondiale di Gattuso parte con un 5-0 all’Estonia

All’Italia di Gattuso per conquistare l’accesso diretto al prossimo Mondiale servirà vincere tutte le partite da qui alla fine. È chiara la missione del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso, che ha esordito sulla panchina azzurra con un successo rotondo: 5-0 a Bergamo contro l’Estonia. Un risultato che regala tre punti fondamentali e, soprattutto, migliora la differenza reti, criterio decisivo in caso di arrivo a pari punti.

Nel gruppo I comanda la Norvegia con 12 punti e una gara in più, seguita da Israele a quota 9. L’Italia sale a 6 e lunedì affronterà proprio la formazione di Ben Shimon in Ungheria, a Debrecen, in uno scontro diretto che vale il secondo posto. Mancano quattro giornate al termine delle qualificazioni: soltanto la prima accede direttamente alla fase finale, mentre la seconda dovrà passare dai playoff. Un rischio che la Nazionale vuole evitare per scongiurare l’incubo della terza eliminazione consecutiva.

Differenza reti decisiva

Contro l’Estonia gli azzurri arrivavano con un bilancio negativo: due gol fatti e tre subiti, per una differenza reti di -1. Il pokerissimo ha ribaltato i numeri, portando il saldo a +4. Israele, grazie al 4-0 sulla Moldavia, si trova a +1. Vincere lo scontro diretto segnando almeno un gol in più degli avversari permetterebbe all’Italia di scavalcarli in classifica. Intanto la Norvegia continua a correre: 12 punti e +11 di differenza reti.

Il match che potrebbe decidere tutto è fissato per il 16 novembre a San Siro, ultima giornata del girone, proprio contro la Norvegia. Ma Gattuso non vuole distrazioni: servono vittorie, gol e solidità difensiva.

I criteri in caso di arrivo a pari punti

UEFA ha stabilito un ordine preciso: differenza reti generale, gol segnati, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol fatti negli scontri diretti e, in ultimo, reti in trasferta negli scontri diretti.

Il calendario azzurro

Israele-Italia: 8 settembre 2025

Estonia-Italia: 11 ottobre 2025

Italia-Israele: 14 ottobre 2025

Moldavia-Italia: 13 novembre 2025

Italia-Norvegia: 16 novembre 2025

La rincorsa è appena iniziata: per gli uomini di Gattuso non ci sono alternative, il Mondiale passa soltanto attraverso una lunga serie di vittorie.