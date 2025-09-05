Grande successo per “Icaro – l’ultimo volo” al Polo Museale di Soriano

Straordinario successo per lo spettacolo teatrale “Icaro – l’ultimo volo”, ospitato al Polo Museale di Soriano. La performance, scritta da Salvatore Arena, diretta da Nicola Alberto Orofino e interpretata da Luca Fiorino, ha raccontato la vicenda di Vanni, uomo sospeso tra dolore e desiderio di riscatto, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza intensa e poetica.

Gli spettatori hanno riempito gli spazi del museo, vivendo momenti di forte emozione e riflessione sul senso dell’esistenza. Numerosi applausi hanno accompagnato le scene più commoventi, sottolineando la capacità dello spettacolo di toccare corde profonde e di trasmettere un messaggio di umanità e speranza.

La direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta, ha commentato: «Il nostro museo non è solo custode di storia e memoria, ma anche spazio vivo di dialogo e crescita culturale. La partecipazione del pubblico dimostra quanto siano importanti eventi in cui l’arte diventa veicolo di condivisione e identità».

Un ringraziamento particolare è andato al GAL Terre Vibonesi e al presidente Vitaliano Papillo per il sostegno e la sponsorizzazione che hanno reso possibile l’evento, contribuendo alla valorizzazione del territorio attraverso l’arte.

Con “Icaro – l’ultimo volo”, il Polo Museale di Soriano conferma il suo impegno nel promuovere iniziative culturali di qualità, capaci di attrarre pubblico, stimolare la riflessione e rafforzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo e coesione sociale.