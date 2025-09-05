Attilio Carbone dagli USA scrive a Mattarella: 61 anni di impegno per la cultura italiana

Riceviamo e pubblichiamo in esclusiva la lettera di Attilio Carbone, conduttore di Melodie Italiane, su WGBB Radio, sta per trasmettere in queste ore al Capo dello Stato Italiano Sergio Mattarella. Attilio Carbone, italoamericano residente negli Stati Uniti d’America, da 61 anni è una delle voci più note ed autorevoli del mondo della radiofonia italoamericano Oltreoceano.

Eccellentissimo Signor Presidente della Repubblica,

mi chiamo Attilio Carbone e sono un cittadino italiano residente negli Stati Uniti d’America, dove da molti anni mi dedico al servizio della comunità italiana all’estero.

Dal 2004 al 2014 ho fatto parte del Comites di New York, ricoprendo il ruolo di Segretario. In precedenza, ho prestato servizio nelle Forze Armate americane dal 31 ottobre 1961 al 1° novembre 1963, continuando poi per ulteriori quattro anni nelle riserve, congedandomi con onore.

Da oltre sessant’anni opero nel settore radiofonico, impegnandomi costantemente nella promozione della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti. Questo è stato, ed è tuttora, il mio modo di mantenere vivo il legame con la nostra Patria e di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici italiane.

Sono da sempre un Suo grande ammiratore e condivido profondamente i valori e gli obiettivi che Lei rappresenta. Con questa mia desidero soltanto esprimerLe la mia personale frustrazione per il fatto che spesso l’impegno e i risultati degli italiani all’estero non vengano adeguatamente riconosciuti dal nostro Paese.

Un semplice segno di apprezzamento, anche solo un “bravo” o un “complimenti”, avrebbe per me un valore immenso, come incoraggiamento a proseguire questo cammino.

Il prossimo 6 febbraio compirò 87 anni, e con l’aiuto della Divina Provvidenza spero di continuare ancora a lungo nel mio lavoro di diffusione della lingua e della cultura italiana.

Eccellentissimo Presidente, La ringrazio per l’attenzione e il tempo che vorrà dedicarmi e Le porgo i miei più rispettosi saluti.

Con profonda stima,

Attilio Carbone

3012 Mandalay Beach Road

Wantagh, N.Y. 11793

Stati Uniti d’America