Pisa, manifestanti pro Palestina bloccano la stazione: circolazione ferroviaria interrotta
Centinaia di manifestanti pro Palestina hanno bloccato la circolazione ferroviaria alla stazione di Pisa occupando il primo binario. L’iniziativa è nata da un corteo di circa 1.500 persone scese in piazza in sostegno alla Global Sumud Flottilla.
Il corteo aveva attraversato pacificamente il centro cittadino fino a raggiungere la stazione. Qui una parte dei partecipanti ha deciso di entrare nello scalo ferroviario dando vita all’occupazione, mentre all’esterno prosegue un presidio degli altri manifestanti.
Al momento la circolazione dei treni è completamente interrotta, con notevoli disagi per i pendolari del rientro. Nonostante la protesta, la situazione resta sotto controllo e non si segnalano incidenti.