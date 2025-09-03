Da Perugia al CSM, Daniele Porena si insedia come componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

Il Rettore uscente Oliviero: «Un riconoscimento a una vita dedicata alla Costituzione e alla giustizia»

Nuovo prestigioso incarico per Daniele Porena, ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico all’Università degli Studi di Perugia, eletto componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Una nomina che segna un traguardo importante a livello nazionale per un docente che ha contribuito a lungo alla governance di Ateneo.

Il Magnifico Rettore uscente, prof. Maurizio Oliviero, ha espresso a nome dell’intera comunità universitaria un messaggio di plauso e orgoglio.

«È con profonda emozione e sincero orgoglio – ha dichiarato Oliviero – che accogliamo la notizia dell’elezione del nostro docente ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico, prof. Daniele Porena, a componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo incarico non rappresenta unicamente uno straordinario traguardo professionale; è il riconoscimento di una vita dedicata ai valori della Costituzione, della giustizia e della legalità, che ogni giorno, con passione e rigore, ha saputo trasmettere ai suoi studenti».

Il Rettore ha poi sottolineato come «il percorso accademico e umano di Porena sia la dimostrazione che i valori che insegniamo e in cui crediamo sono universalmente riconosciuti e apprezzati».

Infine, un augurio per il nuovo impegno istituzionale: «Siamo certi che il prof. Porena porterà al CSM non solo la sua indiscussa competenza giuridica, ma anche la sua integrità, la sua visione etica e l’impegno profondo che da sempre lo contraddistinguono».

Allo stesso modo, anche il mondo politico umbro ha voluto esprimere vicinanza e stima. L’europarlamentare Marco Squarta ha scritto: «Complimenti di cuore amico mio».

Come Gruppo editoriale, ci uniamo agli auguri, certi che saprà onorare al meglio il delicato ruolo che lo attende, contribuendo con la sua esperienza e i suoi valori alla vita istituzionale del Paese.