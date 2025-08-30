Al via i lavori per 44 nuovi loculi nel cimitero di Siderno Superiore

Dalle promesse ai fatti. È questo il messaggio che accompagna l’annuncio del sindaco Mariateresa Fragomeni: da lunedì 1° settembre partiranno i lavori di realizzazione di 44 nuovi loculi nel cimitero di Siderno Superiore. L’intervento segue l’iter amministrativo avviato lo scorso 18 giugno con la deliberazione di giunta ed è stato portato avanti nei tempi previsti, come sottolineato dalla prima cittadina insieme agli assessori Carlo Fuda e Maria Teresa Floccari, oltre ai dirigenti e funzionari dell’area tecnica.

«La tempistica indicata ai cittadini è stata rispettata – ha dichiarato Fragomeni – e questo rappresenta un primo importante passo per risolvere criticità che si trascinano da decenni».

L’amministrazione comunale ha evidenziato come i lavori in programma, uniti a quelli già avviati al cimitero di contrada Lenzi, puntino a restituire dignità e decoro ai luoghi di commemorazione dei defunti, definiti dalla sindaca «vero e proprio biglietto da visita della nostra città».

Il progetto rientra in un piano più ampio di interventi strutturali e manutentivi che intendono dare risposte concrete a un’esigenza sentita dalla comunità, garantendo spazi adeguati e un contesto rispettoso per la memoria dei propri cari.