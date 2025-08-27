Ucraina, proposta di pace di Putin su Donetsk. Trump: “Riuscirò a farcela”

Una proposta di pace per porre fine al conflitto in Ucraina, avanzata dal presidente russo Vladimir Putin e incentrata sulla regione di Donetsk, sarebbe stata messa sul tavolo nei recenti colloqui diplomatici. Lo ha rivelato Steve Witkoff, inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump, sottolineando che Kiev al momento non sembrerebbe disposta ad accettarla.

“Potrebbe non essere accettabile per gli ucraini, ma nessuno aveva mai raggiunto un tale progresso finora, ed è grazie alla forza di personalità e alla motivazione di Trump per porre fine al conflitto e alla morte che siamo arrivati a questo punto”, ha dichiarato Witkoff.

Lo stesso Trump, intervenendo durante una riunione di governo, ha commentato la situazione affermando: “Nemmeno Zelensky è totalmente innocente, ma ora ci vado d’accordo. Riuscirò a farcela”, riferendosi all’obiettivo di arrivare alla fine della guerra.

Secondo fonti diplomatiche, l’iniziativa russa si concentra in particolare sullo status della regione di Donetsk, epicentro del conflitto dal 2014 e annessa unilateralmente da Mosca nel 2022. Tuttavia, la posizione di Kiev resta ferma: nessuna trattativa che comporti concessioni territoriali.

La proposta, se confermata, rappresenterebbe uno dei tentativi più concreti di mediazione dall’inizio del conflitto su larga scala, ma restano forti le incognite sul suo effettivo percorso e sulle condizioni che le parti sarebbero disposte ad considerare.