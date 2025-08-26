Incidente a Foligno, auto si ribalta dopo aver abbattuto colonna e cassonetto: un ferito

Paura martedì mattina in via Hoffmann, dove intorno alle 7:00 i Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti per un grave incidente stradale. Una vettura con tre persone a bordo, dopo aver urtato una colonna di un cancello, un cassonetto e una struttura in muratura che ospitava contatori del gas e dell’energia elettrica, si è ribaltata su sé stessa.

Nell’impatto uno degli occupanti è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale del 118, prontamente intervenuto sul posto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area, verificando che le linee del gas e i contatori elettrici non avessero subito danni. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.