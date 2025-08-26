Giornata Mondiale del Cane: la Difesa celebra il ruolo degli amici a quattro zampe accanto alle Forze Armate
In occasione della Giornata Mondiale del Cane, il Ministero della Difesa ha voluto rendere omaggio al legame speciale che unisce gli uomini e le donne in uniforme ai loro inseparabili compagni a quattro zampe.
Grazie a un addestramento accurato, i cani delle Forze Armate trasformano coraggio, fiuto e fedeltà in azioni concrete, supportando quotidianamente le missioni di soccorso, la ricerca di dispersi e la tutela della sicurezza del Paese. La loro presenza rappresenta un sostegno prezioso non solo per le attività operative, ma anche per il morale del personale.
La celebrazione di questa giornata sottolinea l’importanza di un rapporto fondato su fiducia, dedizione e impegno costante, capace di trasformare la collaborazione uomo-animale in una risorsa insostituibile per la comunità e per la Difesa nazionale.