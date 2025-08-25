Von der Leyen difende l’accordo sui dazi con Trump: “Stabilità invece di escalation”

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha preso posizione in difesa dell’accordo sui dazi raggiunto con il presidente statunitense Donald Trump. In un articolo pubblicato sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, il leader europeo ha sottolineato come l’intesa rappresenti “una decisione consapevole, stabilità e prevedibilità invece di escalation e scontri”.

Von der Leyen ha messo in guardia dai rischi di un mancato accordo tra le due principali potenze economiche democratiche, l’Unione europea e gli Stati Uniti. “Immaginate se non avessimo raggiunto un’intesa e fosse iniziata una guerra commerciale: le uniche persone a festeggiare sarebbero state Mosca e Pechino”, ha scritto il presidente della Commissione.

Con queste parole, il numero uno di Bruxelles respinge le critiche sollevate da chi giudica l’accordo troppo accomodante, ribadendo invece la necessità di mantenere relazioni economiche solide con Washington per salvaguardare gli interessi europei e globali.