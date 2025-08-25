Successo per il Festival Internazionale Taormina Arte

Il Festival Internazionale Taormina Arte prosegue al Teatro Antico martedì 25 agosto 2025 alle ore 21.30 con il concerto di Tony Hadley, già frontman degli Spandau Ballet, una serata evento che vedrà la partecipazione dell’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano.

L’evento è in linea con la vocazione multidisciplinare e multigenere della kermesse, che propone un’offerta variegata di musica colta e pop, teatro e danza.

Il festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco, con la direzione artistica di Gianna Fratta. La manifestazione vanta il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del Ministero della Cultura e il patrocinio del Parco Archeologico Naxos-Taormina.

In calendario due mesi di concerti, balletti e spettacoli: 18 appuntamenti sono in scena al Teatro Antico dal 15 luglio al 11 settembre, mentre il Palazzo dei Congressi ospita il format “Calici d’arte” che propone 4 concerti-aperitivo dal 27 agosto al 3 settembre.