Perugia. Unomattina Estate racconta la magia della Città della Domenica, il primo family park d’Italia

Oggi Unomattina Estate ha acceso i riflettori sulla Città della Domenica, il primo family park d’Italia, portando in tv la bellezza, la storia e le emozioni che ogni giorno vivono i visitatori del parco di Perugia immerso nel cuore verde dell’Umbria.

La trasmissione di Rai1 ha scelto di raccontare un luogo speciale, dove natura e fantasia si intrecciano, offrendo a grandi e piccoli esperienze autentiche e indimenticabili. Tra sentieri naturalistici, animali, aree tematiche e spettacoli, il parco perugino si conferma una meta capace di unire divertimento, cultura e contatto con l’ambiente.

Un invito rivolto alle famiglie a riscoprire un’esperienza unica, che continua a emozionare generazioni diverse, trasformando una giornata all’aperto in un ricordo da custodire.