Durigon: “Con la nuova rottamazione cartelle agevolazioni e rateizzazione lunga. Sostenibilità nel tempo”

“Con la nuova rottamazione le cartelle non le togliamo, ma diamo una agevolazione con la possibilità di una rateizzazione lunga”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, a margine di un evento di Confagricoltura al Meeting di Rimini, rispondendo alle domande sulle coperture necessarie per la proposta leghista, attualmente all’esame del Senato.

Durigon ha sottolineato che “nei primi anni serve una copertura, ma è vero anche che c’è una sostenibilità futura”. Quanto all’impatto sui conti pubblici, il vicesegretario della Lega ha precisato: “Io non sono la Ragioneria, poi faremo i conti bene. Credo che con le giuste e adeguate formule ci sarà una sostenibilità per dare un ristoro alle famiglie in difficoltà con le cartelle. Se costerà due o tre miliardi, vedremo il conteggio finanziario e come poter trovare queste risorse”.

Il sottosegretario si è espresso anche sulla proposta rilanciata da Matteo Salvini di escludere la prima casa dal calcolo dell’Isee: “Siamo ad agosto, è il mese delle idee. Se dobbiamo dare un ristoro sui bonus, sappiamo benissimo che l’incidenza dell’Isee è sempre più forte, perché fa scavallare alcuni livelli in base all’indicatore. Quindi, sulla prima casa, credo sia giusto che venga tolta”.

Durigon ha però puntualizzato che la misura è ancora in fase di studio: “Non ho fatto conti, vedremo come fare e gli scaglioni. È una fase istruttoria, ma è un’idea molto interessante che potrebbe dare ristoro al ceto medio”.