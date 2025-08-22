Perugia, presentazione ufficiale di fine riprese del film “Le voci del Tevere”

Sarà la Sala Goldoni di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia, ad accogliere giovedì 28 agosto alle ore 11.00 la conferenza stampa di chiusura delle riprese del film “Le voci del Tevere”. L’opera, sostenuta dall’Università per Stranieri di Perugia insieme ad ANCI Umbria, Comune di Perugia e a una rete estesa di enti pubblici e privati, rappresenta uno dei progetti culturali più rilevanti dell’anno per il territorio umbro.

L’incontro, moderato dal giornalista Italo Carmignani, offrirà l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e per delineare le prospettive di diffusione del film, nato all’interno delle ricerche di Voxteca dell’Unistrapg. Oltre a sottolinearne il valore scientifico e culturale, particolare attenzione sarà rivolta alle opportunità internazionali legate alla distribuzione dell’opera, con uno sguardo già rivolto all’Expo di Osaka 2025, dove “Le voci del Tevere” potrebbe diventare veicolo di promozione per l’Umbria nel mondo.

Alla conferenza stampa interverranno numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo accademico e culturale: il prorettore dell’Unistrapg, prof. Francesco Asdrubali; la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti; la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi; il Direttore Generale dell’Unistrapg, Luigi Botteghi; la prof.ssa Chiara Biscarini, delegata alla ricerca e direttrice del Centro Warredoc; Federico Gori, presidente di Anci Umbria; Matilde Pennacchi, presidente della società cinematografica Studio Lumiere, insieme agli autori del film, Antonello Lamanna e Federico Menichelli.

L’appuntamento segna un passaggio decisivo nella vita del progetto, che punta a valorizzare la centralità del Tevere come filo conduttore di storia, memoria e identità culturale, in un dialogo che dall’Umbria si apre al Mediterraneo e al contesto globale.