Foligno, grave incidente nella notte: auto con cinque giovani si ribalta, due estratti dai Vigili del fuoco

Nella notte, intorno alle 01:10, si è verificato un grave incidente stradale in via Massimo Arcamone a Foligno. Una vettura con a bordo cinque ragazzi è finita fuori strada, ribaltandosi più volte.

Due degli occupanti, rimasti incastrati nell’abitacolo, sono stati liberati dai Vigili del fuoco mediante il taglio del tetto del veicolo. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con tre ambulanze e con più trasporti verso l’ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.