Trump stima Putin: «Incontro andato benissimo, possiamo trovare un accordo di pace»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito «molto positivo» l’incontro con Vladimir Putin, confermando una valutazione massima da 1 a 10 sulla riuscita del vertice. In un’intervista con Sean Hannity di Fox News, Trump ha sottolineato la sua stima per il presidente russo e ha precisato che, nonostante alcuni punti ancora da definire, l’incontro ha segnato un passo avanti significativo verso una possibile intesa sulla guerra in Ucraina.

«Per via di quello che è successo oggi non ci devo pensare adesso, posso pensarci in due o tre settimane», ha dichiarato Trump, riferendosi alla questione delle sanzioni contro Mosca. In precedenza aveva minacciato «gravi conseguenze» in caso di esito negativo del vertice, incluse sanzioni secondarie verso Paesi che acquistano petrolio russo.

Riguardo all’Ucraina, Trump ha ribadito che secondo lui Putin desidera raggiungere un accordo di pace, pur evidenziando che esistono ancora alcuni punti di dissenso sui quali non ha voluto fornire dettagli: «C’è stata una grande cosa su cui non c’è stato accordo, ma non voglio dirla».

Interpellato sull’ipotesi di uno «scambio di territori» con garanzie di sicurezza per l’Ucraina, Trump ha spiegato: «Credo che quelli siano punti che abbiamo negoziato, e sono punti su cui abbiamo largamente trovato un accordo. Di fatto, penso che abbiamo trovato un’intesa su molti punti».

Trump ha poi sottolineato la responsabilità del presidente ucraino e dei Paesi europei nel portare avanti l’accordo: «Penso che l’accordo si possa raggiungere. Ora sta al presidente Zelensky e anche alle nazioni europee, devono essere un poco coinvolte». Ha aggiunto che, quando Putin e Zelensky si incontreranno, entrambi lo vorranno presente, e che l’incontro potrebbe avvenire «molto rapidamente».

Concludendo, Trump ha rivolto un consiglio a Zelensky: «Fai un accordo, devi fare un accordo. La Russia è una potenza molto grande, e loro no».