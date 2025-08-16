Coppa Italia serie C Crotone vs Catania domenica 17 agosto ore 21.00 stadio Ezio Scida

Pre match Coppa Italia primo turno eliminatorio Crotone vs Catania. Mister Emilio Longo: “Si affrontano due grosse squadre, noi dobbiamo terminare bene l’importante impegno”. Tranne Tumminello, assente per motivi fisici, gli altri squali tutti disponibili.

Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra, Gallo, Vinicius, Maggio, Murano, Zunno, Gomez. All. Longo

Catania (3-4-2-1): Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Donnarumma, Quaini, Jimenez, Cicerelli, Forte. All. Toscano

Arbitro: Stefano Striano di Salerno

Ass. Pierpaolo Vitale (Salerno)

Cristian Robilotta (Sala Consilina)

Quarto giudice: Maria Marotta di Sapri

Sfida dal sapore della rivincita da parte del Crotone a proposito della Coppa Italia. La passata stagione, secondo turno eliminatorio, squali eliminati (7-6) dal Catania dopo i calci di rigore per la mancata realizzazione del rigore da parte del pitagorico Spina. La regolare partita terminata (1-1) con gol di Vitale al quarantasettesimo e pareggio di Luperini al 69esimo. Domenica prossima si ripete la sfida ed i tecnici Longo e Toscano vogliono trarre le prime vere indicazioni sul potenziale tecnico/atletico delle loro squadre, alla vigilia del campionato. Crotone già al completo in ogni ruolo dovrà dimostrare di non essere ancora dipendente del calciomercato, anche se qualche altra importante operazione, in entrata e uscita, potrebbe concretizzarsi nella prossima settimana. Ultimo arrivato in ordine di tempo dalla primavera della Roma, contratto triennale, il ventenne Marazzoti. Quale undici iniziale e quale modulo schiererà mister Longo non è dato sapere con largo anticipo. Le uniche certezze riguardano la presenza tra i pali di Merelli (sarà lui il portiere titolare) e l’assenza certa di Tumminello per motivi fisici ma con la possibilità della panchina. Linea difensiva con Leo a destra, Cargnelutti e Di Pasquale centrali, Guerra (Groppelli) a sinistra. Zona mediana contrallata da Gallo-Vinicius. Maggio (Ricci)-Zunno esterni. Punta Murano, retropunta Gomez.

Mister Longo: “Una partita importante che la vogliamo vincere per passare il turno e per farlo dobbiamo dimostrare di essere subito competitivi e non solo nella prima di Coppa Italia, ma in ogni partita. Cosa che dovrà avvenire per l’ottimo lavoro fatto dal dg Raffaele Vrenna a proposito del calciomercato. È stato eliminato il “superfluo” e confermato gli idonei, unitamente ai nuovi arrivati, per portare avanti il progetto Crotone. Voglio vedere negli occhi dei miei giocatori la “cattiveria” di lottare per la vittoria. Non convincero’ nessuno a rimanere controvoglia. Chi rimarrà mi dovrà creare il “problema” dello schieramento dovendo scegliere tra un organico di qualità”.