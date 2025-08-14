Tragedia sulla ex Statale 35: tre morti in un frontale tra auto e scooter nel Pavese

Un drammatico incidente stradale ha causato tre vittime nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, lungo l’ex statale 35 tra Pavia e Borgarello, all’altezza della località Cassinino.

A perdere la vita sono stati il 77enne alla guida di un’auto e una coppia di 47enni, residente a Certosa di Pavia, che viaggiava a bordo di uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente: l’auto procedeva verso Borgarello, mentre lo scooter era diretto a Pavia.

L’impatto è stato violentissimo. L’uomo e la donna in sella allo scooter sono stati sbalzati dalla moto e finiti sulla riva alberata del Navigliaccio, e non in acqua come inizialmente ipotizzato. I vigili del fuoco hanno recuperato entrambi i corpi senza vita.

Il 77enne, gravemente ferito, è stato soccorso sul posto dal personale del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori sanitari, la polizia locale di Pavia e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire con precisione la dinamica dello schianto.