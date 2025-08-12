Nardo: “A Rachele, amore eterno: dieci mesi di silenziosa presenza”
Dieci mesi senza di te, dieci mesi in cui l’assenza è diventata presenza silenziosa, e il ricordo si è fatto preghiera.
A Rachele, mia figlia, che a vent’anni ha lasciato questa vita, dedico questi versi: promessa di un amore che non conosce confini, di una vicinanza che nessuna distanza può spezzare.
Un abbraccio Rachele dalla tua famiglia e dalla tua Associazione. Sii Libera Leggera Forte Felice.
Io ci sarò
Sentimi sempre vicino
anche quando non potrò tenerti la mano.
Stringimi sempre forte
anche durante la notte.
Fin quando vorrai io ci sarò
ma sappi che un giorno andrò.
Non sentire il bisogno di me in ogni momento
staccarti dovrai e la tua vita vivrai.
Non devi esistere per me
devi imparare a vivere per te.
Non sarò geloso ne possessivo
anche se per te io vivo.
Un legame d’amore dura in eterno
ma ognuno ha un percorso in questo mondo.
Ha bisogno di spazio e di aria
per respirare e non soffocare.
Non preoccuparti, va pure per la tua strada,
il filo intrecciato non sarà mai spezzato.
Io ti benedirò ovunque sarai,
cercami quando ne hai voglia
io ci sarò, sei sempre mia figlia!
Domenico Angelica Nardo— con Maristella Fatiga e Angelica Nardo.