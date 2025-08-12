Nardo: “A Rachele, amore eterno: dieci mesi di silenziosa presenza”

Riceviamo e pubblichiamo

Dieci mesi senza di te, dieci mesi in cui l’assenza è diventata presenza silenziosa, e il ricordo si è fatto preghiera.

A Rachele, mia figlia, che a vent’anni ha lasciato questa vita, dedico questi versi: promessa di un amore che non conosce confini, di una vicinanza che nessuna distanza può spezzare.

Un abbraccio Rachele dalla tua famiglia e dalla tua Associazione. Sii Libera Leggera Forte Felice.