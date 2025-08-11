Andrea Stanic’ nel libro Platinum Artisti e Poeti del terzo Millennio

Vibo Valentia – L’artista della Croazia Andrea Stanic’ sarà presente nel volume “Platinum” Artisti e Poeti del Terzo Millennio a cura della Dott.ssa Sonia Demurtas, critico d’arte che nel vibonese ormai sta portando visibilità e cultura agli artisti quali; pittori, scultori e poeti. Dice la Demurtas; nel suo significato più sublime l’arte è l’espressione estetica dell’interiorità e dei sentimenti più intimi dell’animo umano. Rispecchia le opinioni, le emozioni e i pensieri dell’artista nell’ambito sociale, morale, culturale, etico o religioso del suo periodo storico. L’Arte cambia in base alle nostre conoscenze e al nostro umore, dipingere diviene un balsamo per l’anima, una carezza sul cuore, la pensa proprio così la nostra artista Andrea Stanić, un’artista dalle eccezionali capacità.

Ci può dire chi è questa artista ? Andrea Stanic’ è nata nel 1974 a Rijeka, Croazia, dove vive e lavora. È un’artista autodidatta dell’espressionismo astratto e ha partecipato a numerose mostre collettive e personali nel paese e nel mondo in gallerie d’arte e musei (Italia, Francia, Turchia, paesi del Sud America, USA, Australia, Suzth Corea ecc.). Ha inoltre partecipato a biennali d’arte contemporanea (Arte Venezia, Biennial International de Arte CALI, BIARCO Armenia, Expolitanadearte Columbia, World Biennial of Visual Artist), e ha vinto il 2° premio al concorso mondiale Pop Art Biennial Negative force. È membro e presidente di numerose prestigiose organizzazioni artistiche: HDLU-Zagreb, U.N.O.T.A., presiden of Croatia-Consell International de les Arts-United Nations Arts @ Sciences, Association of Professional Artists VIPPA New York, Vision Art Media New York, REALIZAR LA PAZ Argentina, ecc..

Vedo che ha un ottimo bigliettino da visita questa artista; si, inoltre in occasione della Giornata Mondiale degli Artisti, il 14 maggio 2023, è stata promossa la prima esposizione mondiale di arte contemporanea a Times Square, Manhattan, a New York, USA. È vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi da parte di organizzazioni artistiche (Master Award artist 2023-Vam-Vision Art Media, New York, Gran Premio della STAMPA ARTISTICA-Sanremo, Premio Biennale Oscar della Creativita-Monaco, Awards from Heageumgang Thema Museum- Geoje, Premio Donatello Firenze, Premio Dr. Mustafa Sadek Global Art, Federazione Mondiale di Arte e Cultura Zervas per l’UNESCO, Artavita e molti altri, e il 5 aprile 2023 il suo nome artistico e la sua opera sono stati inseriti nel libro degli artisti contemporanei “50 artisti dal mondo in cui investire” – I maestri delle celebrità contemporanee a cura di dr. art, S. Russo, e la promozione si è tenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano nel 2023. Il suo discorso sul tema della pace nel mondo ha ricevuto un riconoscimento e un elogio speciale da parte del rappresentante parlamentare del governo della città di Geoje al Geoje Peace Art Forum ed è stato incluso nella brochure della Colonna degli artisti d’oltremare, e i suoi lavori sul tema della pace nel mondo sono permanentemente di proprietà del Museo Tematico.

Bene, vedo che la sua arte è apprezzata e diffusa in molte nazioni; Attraverso le astrazioni, dice la critica d’arte Demurtas, Andrea stimola l’immaginazione dello spettatore, le emozioni individuali e crede che i dipinti astratti non diventino mai noiosi e sono molto ben accolti nel mondo dell’arte moderna contemporanea e si adattino in modo decisivo a tutti gli spazi. Crede che nei dipinti astratti ci si possa incontrare qualcosa di nuovo ogni giorno, a seconda di come ci si sente in quel momento. Lei infatti dice; “Nelle mie astrazioni e nei miei dipinti figurativi puoi sentire forza, energia, un senso di spontaneità, rilassamento, immaginazione, libertà, spensieratezza, illimitatezza, tenerezza, ariosità. Viviamo tutti in un periodo frenetico della vita, ed è per questo che abbiamo bisogno di un tipo di arte che rilassata ed al tempo è stesso è un arte indefinita.

In una recente intervista Andrea Stanic’ ha detto: L’astrazione risveglia molte emozioni attraverso il colore, la composizione ed è molto ben accolta nell’arte contemporanea e moderna perché si inserisce bene in ogni contesto. Le mie opere incoraggiano l’immaginazione, stimolano le emozioni individuali. Ogni giorno nel dipinto vedi e vivi qualcosa di nuovo, tutto dipende da come ti senti in quel momento. Le persone vogliono immagini astratte nel loro spazio, e io voglio che tutti, dalle persone comuni ai collezionisti agli uffici aziendali, possiedano i miei lavori, indipendentemente dalle dimensioni. Nei miei dipinti si trova la forza, la sensazione di spontaneità, la libertà, la tenerezza, l’ariosità perché mi rendo conto che la maggior parte delle persone ha bisogno di serenità; io stessa conduco una vita frenetica e stressante. Invece attraverso la figurazione mi piace enfatizzare figure umane, sagome di donne, la città, riferimenti appena accennati che sorgono spontaneamente. La spaziosità nella mia pittura dovrebbe essere vista esclusivamente attraverso l’oggetto del desiderio interiore di un individuo. Quando dipingo sono coinvolti molti sensi: vista, olfatto, tatto. Sono sempre senza un piano quando creo, mi arrendo al momento del sentire. Co. Rino Logiacco