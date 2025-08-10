Freedom torna a Cava de’ Tirreni per raccontare storia, miracoli e tradizioni

Questa sera, alle 21.20 su Rete4, la squadra di Freedom farà tappa in Campania, nella città di Cava de’ Tirreni, per un viaggio tra storia, fede e cultura. Roberto Giacobbo condurrà i telespettatori alla scoperta della chiesa della Madonna dell’Olmo, dove racconterà il miracolo più celebre legato al santuario.

La puntata farà poi tappa al Palazzo Comunale, custode di una pergamena di grande valore storico che ha segnato il passato della città. Non mancherà un’incursione nel cuore della tradizione natalizia campana, con la visita a uno dei presepi più famosi della regione, occasione per riscoprire un’arte che unisce devozione e artigianato.

Un itinerario che unirà storia, leggende e simboli identitari, offrendo al pubblico un ritratto inedito di Cava de’ Tirreni e del suo patrimonio culturale.