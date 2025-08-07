Quali elementi scegliere per trasformare il terrazzo in uno spazio living

Avere uno spazio esterno, soprattutto in città, è un grande privilegio che permette di avere un ambiente dovere rilassarsi, ricevere ospiti o semplicemente di trascorre un po’ di tempo all’aperto. In più, se ben progettato, un terrazzo living può essere sfruttato tutto l’anno nonostante sia uno spazio esterno. In questo articolo vediamo insieme quali sono gli elementi che si possono scegliere per per organizzare e sfruttare al meglio un terrazzo.

1. Copertura intelligente con una pergotenda o una pergola bioclimatica

Per rendere un terrazzo vivibile ogni stagione, il primo passo da fare è proteggerlo dagli agenti atmosferici. Le soluzioni più efficaci a questo proposito si sono rivelate le pergotende e le pergole bioclimatiche. Ecco le loro caratteristiche:

la pergotenda è una struttura in legno o alluminio con un telo retraibile che ripara dal sole e da piogge leggere. Può essere dotata di luci a LED, motore per l’apertura automatica e chiusure laterali, per aumentare comfort e privacy;

è una struttura in legno o alluminio con un telo retraibile che ripara dal sole e da piogge leggere. Può essere dotata di luci a LED, motore per l’apertura automatica e chiusure laterali, per aumentare comfort e privacy; la pergola bioclimatica invece ha lame orientabili in alluminio che regolano la luce, la ventilazione e se chiuse completamente, schermano dalla pioggia. I modelli più avanzati integrano sensori, luci, chiusure laterali ma anche riscaldatori e raffrescamento per un utilizzo davvero completo.

Entrambe le soluzioni permettono di vivere il terrazzo in ogni stagione, proteggendo arredi e persone in modo elegante e funzionale. La pergola bioclimatica però offre sicuramente una soluzione più completa.

2. Arredi da esterno per un vero e proprio salotto all’aperto

Dopo aver scelto il tipo di copertura, lo spazio esterno può prendere forma grazie agli arredi. Il mobilio da esterno non può seguire solo la direzione del proprio gusto estetico ma vanno valutati anche comodità, funzionalità e resistenza agli agenti atmosferici. Per quanto riguarda i tipi di arredi disponibili oggi sul mercato, le proposte sono tantissime e coprono tutte le categorie di mobilio, ecco alcuni esempi:

Divani, poltrone e chaise longue : sono realizzate in materiali resistenti e adatti agli spazi esterni come alluminio, rattan sintetico e teak. Presentano dei cuscini sfoderabili e dei tessuti completamente impermeabili;

Tavoli e sedie : possono essere sia fissi che pieghevoli oppure espandibili. Sono perfetti per organizzare pranzi e cene all’aperto o per coltivare i propri hobby all’aperto. Le versioni in metallo, legno trattato e vetro temperato uniscono estetica e praticità;

Pouf, lettini prendisole e amache: gli arredi che aiutano a creare zone relax versatili e accoglienti.

Il consiglio è quello di scegliere arredi funzionali e ben distribuiti nello spazio a disposizione per sfruttarlo al meglio renderlo fruibile nella maniera migliore possibile.

3. Cucinare all’aria aperta con una cucina da esterno

Sempre più spazi esterni vengono arricchiti da una cucina outdoor, una comodità in più soprattutto per chi ama cucinare e organizzare pranzi e cene all’aperto. Le cucine da esterno sono progettate per resistere agli agenti atmosferici e offrono tutti gli elementi necessari per preparare i pasti all’esterno:

Piano cottura (che può avere un’alimentazione a gas o a induzione);

Barbecue (anche questo a gas oppure tradizionale);

Lavabo con acqua corrente;

Frigorifero e/o cantinetta;

Spazi per riporre stoviglie e utensili;

Può prevedere anche un forno a legna oppure un forno specifico per la pizza.

Avere una cucina all’aperto consente di preparare e servire i pasti sul momento e permette a chi cucina di godersi ogni momento insieme ai propri ospiti senza spostarsi continuamente tra la parte interna e quella esterna della casa.

4. Valorizzare un terrazzo living anche di sera: il ruolo dell’illuminazione

Un terrazzo può essere sfruttato anche nelle ore serali. Una buona illuminazione quindi serve in primis a rendere vivibile questo spazio anche dopo il tramonto ma anche a creare un’atmosfera rilassante e piacevole.

Le opzioni per strutturare l’illuminazione sono molte:

Faretti a incasso da installare nel pavimento o nella struttura della pergola;

Applique da parete preferibilmente con sensori crepuscolare o di movimento;

Lampade a sospensione per l’illuminazione del tavolo da pranzo;

Lanterne solari e strisce LED per scaldare l’ambiente e decorarlo.

Grazie alla combinazione di luci funzionali e decorative si ottiene un ambiente accogliente e suggestivo.

5. La pavimentazione per la base dello stile del terrazzo

Il pavimento ha un ruolo chiave nella resa estetica e funzionale finale del terrazzo. Deve essere resistente, sicuro e il linea con lo stile dell’arredo. Le scelte più diffuse sono:

Gres porcellanato per esterni: una soluzione pratica antiscivolo e disponibile in molte finiture. Il gres può essere effetto legno, pietra, cemento oppure cotto;

Decking in legno o legno composito: è l’ideale per chi cerca un pavimento che scalda l’ambiente con naturalezza;

Pietra naturale per un look degli esterni materico ma che richiama la natura.

Per decorare e delimitare ulteriormente l’ambiente si possono posizionare anche dei tappeti da esterno, resistenti alla pioggia e di facile pulizia.

6. La natura sul terrazzo: decorare con le piante

Il verde è un elemento in grado di donare vita al terrazzo con poco. Piante, fiori e piccole composizioni di vegetazione in vaso possono ricreare l’effetto di un piccolo giardino urbano. Vediamo con quali elementi è possibile ricrearlo in terrazzo:

Piante in vaso e fioriere modulari che si possono spostare e riadattare facilmente agli spazi;

Strutture di giardini verticali ideali per chi ha poco spazio a disposizione;

ideali per chi ha poco spazio a disposizione; Piante aromatiche in vaso da utilizzare per cucinare, utili anche a profumare in maniera naturale l’ambiente;

Piccoli alberi da vaso, come limoni, ulivi, mandarini oppure l’acero giapponese che hanno un forte potere decorativo e scenografico.

Oltre a decorare l’aspetto estetico del terrazzo, le piante contribuiscono a mantenere l’ambiente in ombra dando anche un naturale refrigerio.

7. Chiusure laterali sulla pergotenda per protezione e privacy

Per proteggere il terrazzo dagli agenti atmosferici e avere una maggiore privacy, si possono aggiungere alla pergotenda delle chiusure laterali:

Tende tecniche che schermano sole e vento;

Paraventi mobili in legno, metallo o tessuto;

Vetrate scorrevoli o pieghevoli, adatte per chi vuole trasformare il terrazzo in una stanza esterna utilizzabile anche con le intemperie.

Tutti questi elementi permettono di avere più privacy e di rendere il terrazzo uno spazio da poter vivere tutto l’anno o durante i giorni di pioggia.

8. Decorare un terrazzo living: come fare la differenza con i dettagli

Per decorare l’ambiente, si può aggiungere un tocco personale con accessori e complementi d’arredo:

Cuscini e tessili da esterno colorati e resistenti agli agenti atmosferici;

Specchi per esterni utili per dare l’illusione di uno spazio più ampio;

Oggetti decorativi come ad esempio lanterne, piccole sculture o quadri da esterno.

Anche un terrazzo può essere arricchito di dettagli che aiutano a definirne lo stile.

Conclusioni

Creare un terrazzo living significa trasformare uno spazio esterno in un ambiente da poter vivere quotidianamente in qualsiasi periodo dell’anno. Coperture, arredi, illuminazione, verde e decorazioni possono essere progettati e pensati dettagliatamente così che anche uno spazio contenuto può diventare un angolo di relax, convivialità e benessere fruibile in ogni momento.