Milo: successo per la rassegna di Teatro, musica e danza, diretta da Alfio Zappalà

Un cartellone raffinato, colto e rivolto alla sensibilità di un pubblico attento che vuole divertirsi senza trascurare momenti di riflessione e consapevolezza.

Parliamo della “Rassegna di teatro, musica e danza” al Teatro Lucio Dalla di Milo, diretta artisticamente da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, in collaborazione con il Comune di Milo, la Pro Loco di Milo, con il patrocinio della Regione Siciliana.

Un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale i cui appuntamenti si susseguono con successo.

“Il pubblico sta premiando la nostra scelta, ovvero il carattere distintivo di questa rassegna: la multidisciplinarietà – ribadisce Alfio Zappalà, Direttore artistico della “Rassegna di teatro, musica e danza” al Teatro Lucio Dalla di Milo -. Piace ricordare che abbiamo ideato un cartellone che prevede tanti appuntamenti per ogni disciplina, dal teatro alla musica passando per la danza, così da presentare un’offerta quanto più completa e diversificata, capace di attirare categorie di pubblico differenti e di aumentare l’attrattività del Teatro Lucio Dalla di Milo, non solo tra gli abitanti del comprensorio ionico etneo ma anche tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che affollano l’hinterland nei mesi estivi”.

Tanti apprezzamenti per gli spettacoli “Gatta ci cova”, intramontabile classico del teatro popolare, con Eduardo Saitta e Salvo Saitta, diretto brillantemente da Antonello Capodici, come per il Teatro dei Pupi con i Fratelli Napoli che hanno magnetizzato l’attenzione del pubblico con “Come Orlando acquistò le Armi”, affascinante narrazione di Alessandro e Fiorenzo Napoli. Ancora, scroscianti applausi per Pippo Pattavina e “Il ratto delle Sabine”, celebrazione della commedia degli equivoci.

Magica e avvolgente la serata “Libertango” con “Women Orchestra” abilmente diretta da Alessandra Pipitone che ha visto in scena anche il dirompente trio composto dalla violinista Federica Mosa, dalla cantante Simona Trentacoste e dalla ballerina Stefania Cotroneo. Uno spettacolo originale, in cui le radici del tango si intrecciano alle vibrazioni dell’elettronica contemporanea, inserito nel progetto tutto al femminile “Musica è donna”, che ha sapientemente coniugato talento, spettacolo e invito alla riflessione. Forte il messaggio emerso: l’arte può e deve essere un potente strumento, specie in questo momento storico, per sensibilizzare alla pace; la musica e lo spettacolo hanno il potere di unire le persone e di promuovere l’armonia esprimendo emozioni e sentimenti che vanno oltre le barriere linguistiche e culturali, creando un linguaggio universale che può (e deve) essere compreso da tutti.

Prossimi appuntamenti in cartellone : l’8 agosto “Il Paraninfo” di Luigi Capuana, con Enrico Guarneri, tra verismo e comicità, rappresentazione di un’opera tra le più brillanti della letteratura siciliana; il 10 agosto con “Caro amico… ti vengo a cercare”, il suggestivo tributo a Lucio Dalla e Franco Battiato che quest’anno vedrà come ospiti le cantanti Amara e Bianca Atzei, accompagnate dall’Ethos Orchestra diretta dal Maestro Daniele Zappalà. La serata sarà condotta da Ruggero Sardo. Ancora, il 12 agosto “Il talento di essere tutti e… nessuno” di e con Luca Ward, spettacolo tratto dal libro autobiografico del 2021; il 13 agosto “Note da Oscar”, incantevole concerto sulle note delle colonne sonore più celebri del cinema hollywoodiano con il Bellini Ensemble del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Dopo la breve pausa di ferragosto, si ricomincia il 18 agosto con “Amici per la pelle”, inscenato da Gino Astorina ed Eduardo Saitta, propone un esilarante mix di comicità e riflessioni sul lato oscuro dell’amicizia e dei desideri proibiti. Il 24 agosto sarà la volta di “Mille Rose”, magnetico omaggio teatrale a Rosa Balistreri di e con Lucia Sardo e la “Women Orchestra” diretta da Alessandra Pipitone; il 27 agosto sarà la volta di “Mizzica questo è jazz”, un racconto inedito che narra, insieme, la Sicilia e la nascita del jazz, con Andrea Tidona e Rino Cirinnà; il 29 agosto “Strange King of Women”, tutto al femminile, unico e originale omaggio musicale europeo ai Deep Purple. Il 30 agosto, chiude in allegria “Soggetti smarriti”, cabaret show con la compagnia de “Il gatto blu – Harpago”.

Info Biglietti e Abbonamenti: 349 328 15 56 – 388 304 29 34 – 331 1555443 Prevendita biglietti e abbonamenti fisici: Botteghino del Cine Teatro Rex, Via Teatro, 14, Giarre (CT). Aperto al pubblico: lunedì e venerdì (dalle 9:30 alle 11:30); martedì e giovedì (dalle 18:30 alle 20:30). Presso il punto vendita LIVE TICKET della tua città, cercalo su www.liveticket.it

La direzione artistica e l’organizzazione si riservano la possibilità di apportare variazioni al programma. Servizio navetta da Giarre e Riposto, per consentire la partecipazione agli eventi in cartellone anche a coloro che hanno difficoltà a raggiungere autonomamente il Teatro Lucio Dalla di Milo. Info e prenotazioni: 346 0394180