Chi è davvero Grivan Group?

Dalle origini come realtà familiare nei primi anni ’90 fino a diventare un punto di riferimento internazionale, Grivan Group ha attraversato un percorso di evoluzione unico nel settore degli impianti di verniciatura e dei sistemi di movimentazione automatizzata. Oggi, dopo oltre trent’anni di attività, il gruppo è presente in 14 Paesi e può contare su più di 100 tecnici specializzati, mantenendo una reputazione costruita su affidabilità, spirito d’innovazione e una costante attenzione alle esigenze dei clienti.

L’azienda ha saputo trasformare la propria tradizione artigianale in un modello industriale avanzato, garantendo la gestione interna di tutte le fasi: dalla progettazione alla produzione, fino all’installazione chiavi in mano. Questa visione permette a Grivan Group di offrire soluzioni su misura e di accompagnare ogni cliente dalla fase di consulenza fino all’assistenza post-vendita.

Le competenze di Grivan Group: cosa facciamo

Grivan Group è specializzato in impiantistica industriale per il settore automotive e il general finishing, offrendo:

Impianti di verniciatura : linee complete che coprono pretrattamento, cataforesi, cabine, forni e sistemi di applicazione.

Sistemi di movimentazione automatizzata : soluzioni conveyor per la logistica interna e i reparti di finitura.

Progetti chiavi in mano: dalla progettazione all'avviamento, fino alla manutenzione.

L’integrazione verticale è un punto di forza: ogni fase del ciclo produttivo viene gestita internamente, garantendo coordinamento, controllo dei costi, affidabilità nelle tempistiche e flessibilità nella gestione di progetti complessi e personalizzati.

Un percorso di crescita costante

L’evoluzione di Grivan Group è una storia fatta di scelte lungimiranti e investimenti continui. Dal piccolo laboratorio degli anni ’90 alle prime grandi commesse internazionali, il gruppo ha saputo rafforzare le proprie competenze tecnologiche e ottenere certificazioni di qualità riconosciute a livello globale. L’espansione geografica tra il 2010 e il 2020 ha portato Grivan Group ad affermarsi sia in Europa che in Sud America, grazie anche alla collaborazione con partner internazionali.

Negli ultimi anni, il gruppo ha compiuto un ulteriore salto di qualità: con l’acquisizione di IPCS GmbH e progetti realizzati per marchi come Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, il know-how italiano si è unito alla precisione e all’efficienza tedesca. Tra il 2024 e il 2025, sono state implementate soluzioni innovative per aumentare produttività ed efficienza energetica, riducendo consumi e impatti ambientali.

I punti di forza che ci rendono diversi

Gestione interna completa: dal progetto alla consegna, tutto avviene sotto un unico coordinamento. Efficienza energetica: impianti studiati per ridurre consumi, emissioni e sprechi grazie alle tecnologie più avanzate. Adattabilità e servizio: ogni soluzione è pensata su misura per il cliente e supportata da partnership con fornitori strategici. Collaborazioni globali: alleanze con aziende leader europee e mondiali. Cultura della qualità: un mix di precisione tedesca e creatività italiana che distingue il gruppo a livello internazionale.

Essere solution provider per Grivan Group significa saper individuare la soluzione ottimale per ogni cliente, sia sotto il profilo tecnico che economico.

Risultati e clienti di rilievo

Oltre 30 anni di esperienza e presenza diretta in 14 Paesi.

Più di 100 tecnici specializzati e in costante formazione.

Partnership con brand top : Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Stellantis.

Fatturato in crescita del 45% e risultati consolidati.

Innovazione continua : robotica, AI e IoT applicati agli impianti.

Premi per efficienza e sostenibilità a livello internazionale.

Questi risultati certificano la capacità di Grivan Group di operare su scala globale, mantenendo una struttura flessibile e orientata alle persone.

Valori, sostenibilità e responsabilità

Il DNA del gruppo si fonda su valori chiari: affidabilità, innovazione, qualità certificata, flessibilità, centralità del cliente. Il rispetto dell’ambiente è centrale nelle strategie aziendali: impianti fotovoltaici, certificazioni ISO 14001 e SA8000, iniziative sociali per la comunità e i giovani.

L’adesione allo standard ISO 14001 permette di monitorare e migliorare costantemente l’impatto ambientale, offrendo garanzie concrete ai clienti più attenti alla sostenibilità.

Visione strategica e futuro

Lo sguardo verso il futuro è sempre puntato avanti: Grivan Group mira a rafforzare la leadership negli impianti di verniciatura e ad ampliare la presenza sui mercati esteri, soprattutto in Nord America e Nord Africa. L’obiettivo è sviluppare prodotti sempre più efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni di movimentazione alternative, investendo costantemente in ricerca e innovazione digitale.

Grazie all’integrazione di competenze tedesche e all’adozione delle tecnologie più avanzate, il gruppo è pronto a cogliere nuove sfide e opportunità di sviluppo, portando avanti una crescita solida e sostenibile.

Conclusione

Scegliere Grivan Group significa affidarsi a un partner che unisce visione industriale, attenzione umana e capacità di innovazione reale. Che si tratti di un progetto complesso o di una soluzione su misura, Grivan Group rappresenta il punto di riferimento per chi cerca competenza, affidabilità e una vera partnership di valore.