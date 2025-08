Confindustria Crotone il presidente Mario Spanò evidenzia il bilancio della prima parte dell’anno e traccia il percorso di lavoro dei prossimi mesi

Il Direttivo di Confindustria Crotone, guidato da Mario Spanò, si è incontrato nei giorni scorsi per fare un bilancio delle attività svolte nella prima parte dell’anno e tracciare il percorso di lavoro dei prossimi mesi.

“Sono due le linee operative che hanno caratterizzato la nostra azione nel primo semestre dell’anno – ha dichiarato il predidente -. Le attività di approfondimento su tematiche di interesse delle imprese associate e le interlocuzioni con i principali stakeholder territoriali per affrontare tematiche di carattere settoriale. Su questo indirizzo proseguiremo il nostro lavoro nei prossimi mesi, con alcune priorità: i lavori per la Bonifica del SIN, la riqualificazione delle aree industriali e produttive, gli interventi per lo sviluppo di porto e aeroporto”.

“Inoltre – ha continuato il presidenta Spanò- transizione digitale PMI, rrsponsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, strumenti e agevolazioni per la crescita internazionale delle Pmi calabresi, Sviluppo sostenibile, efficientamento energetico ed economia circolare”.

“Grazie alla collaborazione tra Unindustria Calabria e Regione Calabria alle intese con Enti ed Agenzie nazionali e con professionisti del settore, abbiamo messo a disposizione delle aziende associate conoscenze e strumenti utili ad investire in maniera consapevole su temi di impatto strategico per le nostre imprese. Abbiamo attivato un canale di comunicazione con ICE e Simest a supporto delle aziende che vogliono affrontare nuovi mercati e crescere nell’export.”

Raccolta differenziata in area industriale, porto e aeroporto, sanità, inserimento lavorativo dei giovani, credito e finanza, bonifica SIN sono stati al centro degli incontri e dei confronti con alcuni dei principali stakeholder del territorio.

Akrea spa ha incontrato le aziende associate fornendo chiarimenti tecnici sulla raccolta differenziata. “Il seminario è servito ad argomentare la necessità di promuovere anche nei luoghi di lavoro un sistema corretto di separazione dei rifiuti. Abbiamo in agenda un incontro nell’area industriale di Crotone per contribuire a risolvere alcune criticità”, ha sottolineato il Presidente Spanò.

Il tema dell’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro è stato al centro della seconda edizione del Progetto MIRAI, a cui hanno collaborato le aziende Metalcarpenteria srl, Icel srl ed Emira digital srls. Grazie al Protocollo sottoscritto dalla Regione e da Unindustria Calabria, Confindustria Crotone ha affiancato il Centro per l’Impiego nella animazione di incontri con gli studenti delle Scuole superiori del territorio. L’obiettivo è creare una consolidata rete di attori per accompagnare i giovani verso l’inserimento lavorativo.

I vertici territoriali di BPER, nella sede di Confindustria Crotone, hanno illustrato gli strumenti per il consolidamento e la crescita delle imprese sui mercati esteri ed i canali finanziari alternativi per le PMI. “ Sul territorio crotonese sono presenti realtà produttive importanti che hanno necessità di essere affiancate per affrontare investimenti sulla transizione digitale ed ecologica e che vogliono aprirsi a nuovi mercati“ ha commentato Spanò.

La posizione strategica nel Mediterraneo, l’attrazione di nuovi investimenti per il turismo e nel manifatturiero sono stati i temi affrontati negli incontri avuti con l’Autorità di sistema portuale. “Il Porto di Crotone è una infrastruttura fondamentale per il territorio e per la Calabria ionica, su cui proseguire il programma di riqualificazione avviato dall’Autorità di sistema portuale negli ultimi anni.”, ha evidenziato Spanò.

“Nel 2025 l’aeroporto di Crotone ha registrato una crescita costante del numero di passeggeri. Sono pianificati interventi di riqualificazione. Il delegato ai rapporti con il sistema aeroportuale, Cesare Spanò, ha interloquito nei mesi scorsi con l’Amministratore Franchini per rappresentare le aspettative delle imprese del territorio. Crediamo necessaria una interlocuzione tra le autorità di governo del sistema portuale ed aeroportuale per una condivisione strategica di obiettivi funzionali alla attrazione di nuovi investimenti e per la crescita delle imprese già presenti”, ha sottolineato Spanò

L’incontro con il Commissario ASP, Monica Calamai, e la visita delle strutture sanitarie associate, organizzata d’intesa con il Presidente della Sezione Sanità, Vincenzo Giovanni Squillacioti, ha consentito di mettere a fuoco il ruolo del privato convenzionato con il SSN. “E’ necessario un cambiamento culturale per cogliere il ruolo positivo che il privato convenzionato svolge come elemento integrato nel sistema sanitario territoriale. Le nostre strutture possono mettere a disposizione competenze, assetti organizzativi e dotazioni tecnologiche all’avanguardia, anche in funzione della riduzione dell’emigrazione sanitaria.”, ha commentato Squillacioti.

Il Presidente Spanò ha concluso l’intervento sul recente avvio di lavori di bonifica del Sin di Crotone. “E’ un tema sempre al centro della nostra attenzione. L’avvio della prima fase dei lavori è un risultato molto importante, a cui siamo fiduciosi che possano contribuire anche le imprese locali. Abbiamo partecipato ai lavori del Tavolo tecnico permanente svoltisi a Crotone nel mese di luglio. L’auspicio è che questo percorso possa proseguire per portare a temine la bonifica ed il recupero dell’area, a tutela della salute della nostra comunità e nell’interesse dello sviluppo economico del territorio”.