Siderno riconferma il suo impegno per la cultura: unico Comune calabrese finanziato nel bando “Città che legge 2024”

Siderno si conferma, ancora una volta, una delle realtà più dinamiche e virtuose sul fronte della promozione culturale. È stata appena pubblicata la graduatoria del bando nazionale “Città che legge 2024”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, e tra i 14 progetti ammessi a finanziamento nella sezione 3 (riservata ai Comuni tra i 15.001 e i 50.000 abitanti), figura un solo Comune calabrese: Siderno.

Il progetto presentato è stato premiato per l’intero importo richiesto, pari a 27.300 euro. Una conferma importante che segue il successo ottenuto anche nel triennio precedente, quando la proposta culturale della città jonica era stata integralmente finanziata.

Un riconoscimento che premia l’impegno costante dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, da sempre convinta che «la cultura non rappresenta solo un ornamento della città, ma un vero e proprio pilastro del nostro progetto amministrativo». Fondamentale il lavoro dell’intera squadra di governo e della macchina gestionale, in particolare del Dirigente dell’Area e Rup Sergio Sciglitano, della responsabile del settore Affari generali e Demografici Rosanna Lopresti e della funzionaria dell’Ufficio Cultura Alessandra Tuzza.

Il progetto vincitore prevede un programma ricco e articolato, pensato per incentivare la lettura tra adulti, giovani e bambini attraverso un fitto calendario di attività gratuite che si estenderanno per un anno intero: premi, festival, laboratori, spettacoli, lezioni magistrali e narrazioni.

Saranno coinvolti 14 partner, con l’obiettivo di rendere la lettura un’abitudine diffusa e condivisa, parte integrante della quotidianità. Il progetto intende valorizzare esperienze già consolidate, come il Festival dei Mondi Possibili e rilanciare il Premio letterario Città di Siderno. Si tratta di uno sforzo corale per costruire un vero e proprio ecosistema in cui cultura, creatività e innovazione diventino motore di sviluppo sociale, economico e territoriale, anche grazie al rinnovato Patto per la Lettura e al patrimonio di buone pratiche accumulate negli anni.

La notizia arriva come miglior viatico in vista della terza edizione del Festival Mondi Possibili, in programma il 6 e 7 agosto nella villa comunale. I contenuti della manifestazione sono stati presentati nel pomeriggio nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala del consiglio comunale.