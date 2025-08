WGBB Radio: da New York Attilio Carbone intervista live l’antropologo italiano Pino Cinquegrana

Una voce italiana risuonerà oggi negli Stati Uniti d’America grazie al microfono del celebre conduttore Attilio Carbone, protagonista del palinsesto di WGBB Radio, storica emittente di Long Island. L’ospite della puntata sarà l’antropologo Pino Cinquegrana, in collegamento dall’Italia per un dialogo intenso e profondo sulle radici culturali e l’identità dei popoli.

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21:00 italiane (le 15:00 a New York), quando il “leone della radio americana” aprirà le frequenze a uno dei più lucidi interpreti del Mediterraneo contemporaneo. Cinquegrana, noto per la sua attività divulgativa e per l’impegno nella valorizzazione delle comunità locali, offrirà agli ascoltatori americani un viaggio ideale nel cuore del Sud Italia.

WGBB, fondata nel 1924, rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento per Long Island e per tutti coloro che credono nel potere della radio come strumento di connessione. Lo spirito della stazione è racchiuso nel suo messaggio identitario:

“Welcome to WGBB Radio! Experience the rich history and vibrant community spirit of WGBB Radio, proudly serving Long Island since 1924. Join us today as a valued listener or an enthusiastic host and become a part of the WGBB family. Together, let’s harness the extraordinary power of radio to connect communities both near & far”.

In questo contesto, l’incontro con Pino Cinquegrana diventa molto più di un’intervista: è un ponte tra mondi, una narrazione condivisa, un’occasione per riflettere sul valore delle radici, della memoria e del dialogo. Un’occasione imperdibile per chi ama le storie vere, la cultura e la forza della parola che viaggia senza confini.