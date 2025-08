Quando il mondo crolla, il fiore sei tu

Anche quando il mondo mi crolla addosso, e davanti a me la vita appare come un deserto senza oasi, so che devo scrutare dentro il mio cuore. È lì, nel mio intimo, che posso trovare un fiore. Un fiore che nasce dal dolore, che cresce nella solitudine e resiste ai venti più forti.

Non cerco altrove la mia salvezza: la rinascita è dentro di me, pronta a risplendere anche nelle notti più buie. Perché la vita, nonostante tutto, può sorprendermi con un miracolo inatteso, un gesto di gentilezza, un raggio di luce che scalda l’anima.

Credo che la forza di ogni uomo e donna stia proprio in questo: nella capacità di coltivare quel fiore segreto, anche quando tutto sembra perduto.