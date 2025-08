Memorial Donato Russo il Crotone supera il Paternicum con due gol per tempo. Soddisfatto mister Longo

Paternicum 0

Crotone 4

Marcatori: 2° Stronati, 37° Ricci, 60° Gomez, 77° Napolitano.

Paternicum: Colella (Zarra), Marchesano (Iasevoli), lyo (Dyalo), Calabrese, D’Elia (Aulicino), Salvia (Isoldi), Sanchirico A., Sanchirico M. (Lapriola), Vaticinio (Lopes), Martoccia (Milano), Mecca (Menta).

All. Cirigliano

Crotone: Merelli (D’Alterio), Leo (Rispoli), Cargnelutti (Armini), Di Pasquale (Cocetta), Groppelli (Guerra), Gallo, Vinicius (Cantisani), Ricci, Stronati (Bruno), Zunno (Napolitano), Gomez. All. Longo

Terza amichevole del Crotone in terra lucana. Squali schierato nel primo tempo con gli otto/undicesimi della passata stagione con l’aggiunta del portiere Merelli, del difensore Leo (tornato al Crotone dopo il prestito) e dell’esterno sinistro Zunno contro il Paternicum formazione d’eccellenza lucana. Risultato della prima parte a favore (0-2) degli squali con Stronati (2° minuto) e Ricci (37esimo). Solito modulo (4-2-3-1) preferito da mister Longo nella passata stagione e gettonato nelle amichevole fin qui disputate. Leo e Groppelli rispettivamente difensore destro e sinistro; Cargnelutti e Di Pasquale difensori centrali. Linea mediana con Gallo-Vinicius. Esterno destro Ricci, esterno sinistro Zunno, retropunta Stronati, punta Gomez. Ripresa con gol di Gomez al 60esimo minuto e di Napolitano al 77esimo minuto. Non hanno preso parte all’incontro per motivi fisici Murano, Sandri, Andreoni.

Mister Longo: “il calciomercato per il Crotone è sempre attivo sia in entrata, sia in uscita. Ma per quanto riguarda chi ancora potrebbe arrivare a Crotone deve essere un giocatore che arriva con entusiasmo e la voglia di lavorare sodo. La tifoseria pitagorica tutta merita una squadra competitiva. Il ritorno di Tumminello a Crotone è stato salutato con entusiasmo dai compagni”.

Prossima amichevole in previsione sabato 9 agosto sul terreno dello Scida contro la Rossanese alle ore 18,00. Diciassette agosto, invece, primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro il Catania sempre all’Ezio Scida.

Versante calciomercato quattro uscite e riguardano quella del difensore Aprile (2005) ceduto in prestito al Footbal Club Paradiso, squadra che milita nella Promotion League Svizzera. Ceduto a titolo definitivo l’attaccante D’Ursi (1995) al Sorrento. Risoluzioni consensuali con l’attaccante Aprea (2005) e il centrocampista Jurcec (2002).