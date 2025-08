Francavilla Angitola al centro del mondo: il Premio Internazionale “Città del Drago” su Canale Italia e Radio Onda Verde

Francavilla Angitola si prepara a vivere un momento di grande visibilità culturale e mediatica con il Premio Internazionale Francavilla Angitola Città del Drago, organizzato dal Centro di cultura e tradizioni popolari francavillesi guidato da Franco Torchia, con il sostegno attivo dell’Amministrazione comunale e di tutte le componenti vitali della società civile locale.

L’edizione 2025 del Premio – che sarà assegnato il 12 agosto – sta già riscuotendo ampio consenso e crescente attenzione anche oltre i confini nazionali, suscitando particolare interesse nella comunità italiana all’estero. Merito della diffusione mirata attraverso i canali social e di una rete sempre più capillare di eventi e collaborazioni internazionali, che saranno ufficializzati a breve con nuovi annunci da Oltreoceano.

Da giorni, il Premio Città del Drago è al centro dell’interesse mediatico, non solo sulla stampa locale: se ne parla dalla Calabria al Piemonte, dalla Puglia all’Umbria, dal Veneto al resto d’Italia, grazie all’impegno di comunicatori e media partner come Claudio Pasqua, Alessandro Nardelli, Francesco Mannarino, PrimantennaFm, Antonello Lamanna (presidente dell’Associazione Amici della Calabria e dell’Umbria), Canale Italia, Onda Verde Vibo Valentia e Piana Tv.

Il Premio ha avuto anche una vetrina internazionale con la diretta nazionale ed europea che ha visto protagonisti Franco Torchia, il sindaco Giuseppe Pizzonia e – in collegamento dalla Spagna – l’antropologo José Luis Alonso Ponga, che hanno acceso i riflettori su Francavilla Angitola come crocevia di tradizioni, identità e nuove prospettive culturali.

Un nuovo appuntamento è fissato per il 6 agosto, quando Franco Torchia e Pino Cinquegrana saranno ospiti del programma Politicamente Scorretto, condotto da Domenico Nardo, in onda in diretta radiofonica dalle 14:30 alle 15:30 dagli studi di via del Gesù a Vibo Valentia. L’evento sarà accessibile in tutto il mondo grazie alla radiovisione web, oltre che in FM sul 98 per gli ascoltatori della Calabria centrale.

Il Premio Francavilla Angitola Città del Drago si conferma così non solo un riconoscimento culturale, ma anche una finestra aperta sulla Calabria più autentica, capace di valorizzare la propria identità e al contempo di parlare a un pubblico globale.