Regionali Marche, il centrosinistra si ricompatta attorno a Ricci. Conte: “Nessun passo indietro”

Il centrosinistra torna in campo con decisione in vista delle elezioni regionali nelle Marche. Dopo settimane di incertezza, è arrivata la conferma ufficiale: Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato il sostegno al candidato unitario Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Pesaro, finito di recente sotto i riflettori per un’indagine legata a presunti episodi di corruzione risalenti al suo mandato amministrativo.

“Non ci sono ragioni, allo stato, per chiedere un passo indietro a Ricci – ha spiegato Conte – farlo significherebbe creare un precedente pericoloso, rischiando di fare di tutta l’erba un fascio”.

Una posizione che ha trovato l’immediato entusiasmo della segretaria dem Elly Schlein, che ha rilanciato con un appello all’unità e alla mobilitazione: “Adesso andiamo a vincere insieme nelle Marche”.

Con il sostegno dei 5 Stelle, l’ex sindaco pesarese può ora contare su una coalizione ampia, malgrado le riserve espresse da alcune realtà civiche locali e il dibattito interno che aveva accompagnato la sua candidatura. Tuttavia, l’uscita di Conte ha fugato i dubbi, spianando la strada a un fronte compatto, almeno nelle intenzioni.

Il Movimento 5 Stelle, spesso diviso sulle alleanze nei territori, ha scelto di rimanere nel solco della coalizione progressista, pur in un contesto politicamente complesso e con un candidato non esente da polemiche. Una scelta che conferma la linea di continuità con quanto già visto in altre regioni, dove il M5S ha preferito seguire il Pd anche in situazioni meno lineari, accantonando logiche di rottura per abbracciare una strategia più accomodante.

Resta ora da vedere quale sarà la risposta dell’elettorato marchigiano, chiamato nei prossimi mesi a scegliere tra la prosecuzione dell’attuale esperienza di centrodestra e una proposta di cambiamento che si affida a un volto noto ma sotto osservazione. Il centrosinistra, intanto, si presenta ai blocchi di partenza con un candidato già proiettato verso la campagna elettorale, sostenuto tanto dalla segreteria nazionale del Pd quanto dal Movimento guidato da Conte.