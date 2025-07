“Politicamente Scorretto”: Domenico Nardo ospita la campionessa di Bodybuilding Sara Suriano su Radio Onda Verde

Grande partecipazione di pubblico per la nuova puntata di Politicamente Scorretto, il programma condotto da Domenico Nardo su Radio Onda Verde 98 Mhz. L’ospite d’eccezione di questo appuntamento è stata Sara Suriano, campionessa di Bodybuilding, che ha raccontato il suo percorso personale e sportivo, condividendo con il pubblico riflessioni e motivazioni che l’hanno portata ai vertici della disciplina.

Nardo ha ringraziato calorosamente i numerosi ascoltatori che hanno seguito l’incontro in diretta, definendolo un momento intenso e autentico. Un plauso particolare è andato a Loredana Massimiani, coach della campionessa, che ha accompagnato Sara nel suo cammino di crescita sportiva.

Per chi non avesse potuto seguire la diretta, l’intera puntata è disponibile sui profili social di Domenico Nardo, Sara Suriano e su Radio Onda Verde 98 Mhz. Un’occasione per scoprire una storia di determinazione e passione, attraverso la voce di una protagonista che sta lasciando il segno nel mondo del Bodybuilding femminile.