Musica e passione senza confini: Paolita e Fiona Amaka protagoniste a “Primo Passo per Sognare”

Due voci, due storie, due mondi che si incontrano sullo stesso palco. Paola Esposito, in arte Paolita, e Fiona Amaka sono tra le protagoniste dell’edizione 2025 del concorso musicale Primo Passo per Sognare, che anche quest’anno si conferma una vetrina di talento e autenticità.

Paolita, nata a Napoli il 29 luglio 1994, è figlia d’arte. La musica, per lei, è un filo invisibile che la lega ai ricordi più belli, un’eredità preziosa trasmessa dal padre musicista. Fin da bambina, l’ha vista cantare e suonare “con il cuore in mano”, come lei stessa racconta. Da allora, il canto è diventato la sua voce, il suo rifugio, la sua forza. “Non cerco la perfezione – spiega – cerco la verità. Se anche solo una persona si emozionerà ascoltandomi, allora avrò già vinto”.

Artista sensibile e intensa, Paolita ha sperimentato generi diversi, sempre guidata dalle emozioni quotidiane, che trasforma in musica con grande sincerità. Partecipare al concorso rappresenta per lei un atto d’amore verso ciò che fa: salire su quel palco è un modo per raccontarsi senza filtri e condividere la parte più autentica di sé.

Accanto a lei, tra le semifinaliste, c’è Fiona Amaka, cantante, chitarrista e autrice nata a Londra il 17 febbraio 1979. Da sempre immersa nel mondo musicale, Fiona ha costruito un proprio stile inconfondibile che fonde folk-rock, indie, blues e soul. Con la sua band porta da anni le sue canzoni nei locali della capitale britannica, conquistando il pubblico con la sua energia e versatilità.

Il prossimo 30 agosto Fiona si esibirà a Camden come supporter dei Dodgy, storica band del Britpop inglese, e intanto si prepara a calcare il palco di Primo Passo per Sognare con il brano “No Daylight”, scritto e registrato con il chitarrista e produttore italiano Andrea Zanini. Il pezzo affronta il tema del tradimento e delle relazioni complesse, offrendo uno spaccato emozionante e profondo del suo vissuto artistico.

“Sono entusiasta di esibirmi in Italia”, dichiara Fiona. Dopo l’edizione 2024, che vide la partecipazione di due artisti finlandesi, anche quest’anno il concorso apre le porte al talento internazionale, confermandosi palcoscenico di inclusione e contaminazione musicale.

Due donne, due percorsi, un’unica passione: la musica come verità e sogno da condividere.