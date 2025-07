Digital Strategy 2025 torna a Torino: il 6 e 7 novembre un evento imperdibile per chi vuole crescere nel marketing digitale

Prima di partire per le vacanze, chi opera nel mondo del marketing e della comunicazione ha un’occasione da non perdere: prenotare il proprio posto a Digital Strategy 2025, in programma il 6 e 7 novembre a Torino. L’evento, tra i più attesi nel panorama italiano del digital marketing, promette due giornate intense tra formazione, networking e ispirazione.

Con oltre 30 speaker attesi sul palco, l’appuntamento affronterà temi centrali come SEO, social network, advertising, intelligenza artificiale, branding e content strategy, sempre partendo da case study pratici e guardando alle sfide future del settore.

Non solo un evento tecnico, ma anche un momento per creare connessioni autentiche tra professionisti, aziende e curiosi del settore. Tra un intervento e l’altro, infatti, sarà possibile ritrovare volti noti, conoscere nuovi colleghi e condividere visioni e progetti in un contesto dinamico e stimolante.

Fino al 30 agosto è attiva una promo speciale che consente di acquistare i biglietti a un prezzo agevolato, rendendo ancora più accessibile l’evento a chi vuole investire nella propria crescita professionale.

Digital Strategy 2025 si conferma così un’occasione unica per aggiornarsi, confrontarsi e prepararsi al futuro, unendo il valore della formazione alla forza delle relazioni umane.

🎟 Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti: https://digitalstrategy.events/

📆 Save the date: 6-7 novembre 2025, Torino.