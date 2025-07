Team Vannacci contro la Giunta Proietti: “In Umbria smantellate le politiche per la famiglia”

Il Team Vannacci “Marcello Boncambi Perugia” alza la voce contro l’attuale Giunta regionale guidata da Stefania Proietti, accusata di aver abbandonato e smantellato le politiche di sostegno alla famiglia introdotte nella precedente legislatura. Ad intervenire è Augusto Rossi, team leader e membro del consiglio nazionale del Movimento politico culturale Il mondo al contrario, che denuncia “l’ennesimo atto di disattenzione politica e culturale verso la famiglia”.

Secondo Rossi, la precedente legge regionale sulla famiglia non era un provvedimento simbolico ma un intervento strutturale, che prevedeva strumenti concreti come il Fattore Famiglia, i Distretti Famiglia, il sostegno alla natalità, alla conciliazione vita-lavoro, all’istruzione, allo sport e la promozione dei “Comuni amici della famiglia”.

“Oggi – afferma Rossi – la Giunta Proietti non solo non ha attuato quella legge, ma ha scelto di smantellarne l’impianto, ridurre le risorse disponibili, interrompere il cammino verso un sistema integrato di aiuti e frammentare ciò che avrebbe potuto essere un motore di crescita sociale e demografica”.

Il Movimento Il mondo al contrario pone la famiglia al centro della propria visione politica, definendola “la cellula e il pilastro della nostra società, formata da padre, madre e figli, indispensabile per garantire un futuro migliore, con il compito della procreazione e dell’educazione dei figli”.

“Purtroppo – continua Rossi – ha prevalso ancora una volta l’ideologia. Un’ideologia che nega il valore sociale della famiglia, che ignora i suoi bisogni e che non la riconosce come fulcro delle politiche pubbliche. Chi dimentica la famiglia, impoverisce il presente e cancella il futuro”.

Il Team Vannacci “Boncambi di Perugia”, insieme agli altri gruppi presenti in Umbria, annuncia un imminente incontro pubblico per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul tema. “Riteniamo centrale la difesa della famiglia per la tenuta della nostra società – conclude Rossi – e ci impegneremo a rilanciare i valori a cui si ispira il nostro movimento”.